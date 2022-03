Asta folle tra Bayern, Borussia e Leverkusen per ingaggiare un attaccante di soli 13 anni Ad aver avuto la meglio sarebbe stato il Bayern Monaco che per una cifra di oltre 300 mila euro avrebbe acquistato Mike Wisdom, il nuovo fenomeno del calcio tedesco.

A cura di Alessio Pediglieri

Gli osservatori del Bayern Monaco lo stanno visionando da circa un anno e mezzo, da quando a 11 anni ha iniziato a farsi conoscere nelle giovanili del Borussia Monchengladbach: si tratta di Mike Wisdom, che a soli 13 anni d'età può vantare di essere tra i calciatori più giovani per cui un club professionista ha fatto una vera e propria follia per acquistarlo. I campioni di Germania, infatti, hanno chiuso un accordo totale con il ragazzo, la sua famiglia e il club di appartenenza per una cifra attorno ai 300 mila euro.

Di certo non può giocare in prima squadra né spaziare nella Primavera del Bayern Monaco, ma di certo tra un paio di stagioni anche Mike Wisdom avrà occasione di mettersi in mostra facendo parlare di sè non solo il calcio tedesco. Il ragazzo sta bruciando le tappe, tra le giovanili del ‘Gladbach è il pezzo più pregiato e attorno a lui è scattata una vera e propria asta di mercato che ha visto coinvolti tre colossi della Bundesliga.

Alla fine ha avuto la meglio il Bayern Monaco che ha messo in fila il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen che pur avevano tentato, invano, di mettere le mani sul nuovo fenomeno del calcio tedesco. Davanti alla sconfitta la società giallonera ha poi smentito di aver provato ad acquistare un ragazzo di soli 13 anni a certe cifre, ma la realtà è ben differente: il giovanissimo attaccante è stato identificato dagli osservatori dei vari club "un talento purissimo, eccezionale" come riportato da alcune dichiarazioni raccolte da Sky Sport De. Dunque, la verità è che Mike è stato trattato né più né meno come un vero e proprio calciatore professionista.

Bravissimo con entrambi i piedi, Wisdom ha velocità, cerca la manovra partendo dal basso e ha impressionato gli scout con le sue abilità nell'uno contro uno nell'area di rigore. Insomma, un talento completo, che con il tempo può solo migliorare. E costare di più. Per questo il Bayern ha rotto gli indugi e le cronache raccontano di una trattativa serrata che ha già portato la firma sui nuovi contratti mentre il giovane Mike concluderà la stagione nell'Under 14 del Monchegladbach.

Secondo le indiscrezioni dietro alla cifra versata, il "pacchetto" del trasferimento ammonta a oltre 300.000 euro complessivi. La maggior parte di questa somma è un bonus per la firma del contratto da parte del giocatore, che il club ha potuto negoziare individualmente con i genitori. All'interno della somma ci sono anche pagamenti come indennità di trasferimento per i genitori e uno stipendio junior per il giocatore, mentre il compenso, per la formazione del ragazzo, a favore del Borussia è di oltre 20.000 euro. All'interno del Bayern Monaco vige un tetto salariale ben preciso per i più giovani: gli stipendi juniores fino all'U15 non possono superare i 400 euro, ma non mancano le eccezioni per i più bravi- Mike Wisdom è certamente inserito in questa schiera e come top player di questa fascia di età può arrivare anche a 2.000/3.000 euro lordi al mese.