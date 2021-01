“Ne faccio uno e poi ne metto 10”. In questo modo Arturo Vidal ha risposto ad un tifoso dell'Inter che lo aveva criticato per un'occasione da rete mancata sul 2-1 nel big match in casa della Roma. Il centrocampista cileno, arrivato nel mercato estivo dal Barcellona su precisa richiesta di Antonio Conte, finora non è stato all'altezza della sua fama e le critiche intorno al suo nome sono spesso ricorrenti. L'ex calciatore di Juventus e Bayern Monaco doveva essere l'uomo in grado di far fare il salto di qualità al centrocampo nerazzurro, dal punto di vista del numero dei gol e dell'esperienza, ma fino a questo punto della stagione il suo apporto è stato deludente. In 19 il numero delle reti è 0 mentre 2 sono gli assist per i compagni: un bottino tutt'altro che sfavillante, per questo ragazzo classe 1987, che l'allenatore salentino ha chiesto a più riprese nelle scorse sessioni di mercato ed è riuscito ad ottenere lo scorso ottobre.

Nelle ore successive alla partita di Roma su Instagram un tifoso ha ricordato al giocatore l’episodio dell'occasione da rete sciupata: “Meglio dell’altra volta, hai corso e macinato chilometri, ma quel gol…" e Vidal ha risposto con la solita sicurezza. Il cileno ha ciccato il pallone all’altezza del dischetto del calcio di rigore e ha mancato una grande occasione per chiudere, in maniera definitiva il match che poi è stato pareggiato dai giallorossi con Mancini. Se la prestazione dell'Olimpico è migliorata rispetto alle precedenti uscite, il numero 23 dell'Inter ha messo in mostra ancora delle lacune in zona gol. Finora l'investimento fatto per Arturo Vidal da parte del club nerazzurro non ha rispettato le attese e a fine campionato si tireranno le somme. La sua condizione atletica sembra essere migliorata ma da un calciatore del suo spessore ci si aspetta ben altro apporto. Vedremo se la sfida contro la sua ex squadra di domenica prossima possa essere l'occasione buone per sbloccarsi.