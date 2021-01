L'Inter ha vinto il Derby d'Italia con la Juventus. La squadra guidata da Conte domenica sera si è imposta per 2 a 0. I gol li hanno segnati Vidal e Barella. I nerazzurri hanno vinto con pieno merito e dopo quattro anni e mezzo sono tornati a sconfiggere i bianconeri, che sono usciti pesantemente ridimensionati. La prima vera conclusione verso la porta di Handanovic l'ha scagliata Chiesa nel finale di partita. Le critiche sono piovute con forza sul capo dei calciatori e del tecnico bianconero Pirlo, che è stato messo nel mirino anche dall'ex c.t. della Nazionale Arrigo Sacchi che è stato durissimo nei confronti della Juventus:

Alla Domenica Sportiva, dov'era ospite, il tecnico di Fusignano ha elogiato l'Inter, ha sottolineato i tanti errori sotto porta di Lautaro e compagni e ha detto anche in fase offensiva i nerazzurri devono proporre molto di più, ma soprattutto ha affondato contro i campioni d'Italia che sembrano appagati, con la pancia piena, dopo anni e anni di successi:

E non bisogna dare colpe a Pirlo: la cosa peggiore per un allenatore è avere una squadra che non abbia una fortissima motivazione, non abbia entusiasmo. Ieri l’Inter, non facendo grandissime cose, poteva fare addirittura una goleada. È una vittoria importante, ha vinto con merito ed è una vittoria nobile: ti fa pensare di essere più bravo. Però attenzione alla presunzione: l’Inter è in costruzione e può fare di più.