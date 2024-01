Argentina in allarme: un decreto del presidente Milei può portare a una pesante sanzione della FIFA Una proposta contenuta in un Decreto Urgente voluta dal Presidente Milei mette a rischio la partecipazione dell’Argentina alla Copa America 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Argentina trema. La nazionale di calcio campione del mondo teoricamente rischia una sanzione da parte della FIFA, e potrebbe rischiare pure di non disputare la prossima Copa America. La mannaia della FIFA e della CONMEBOL potrebbe arrivare qualora diventasse realtà la proposta del Presidente della Repubblica Javier Milei, che ha proposto di trasformare le società calcistiche in Società per Azioni Sportive.

Di tempo per mediare c'è. Ma è certo che la situazione rischia di complicarsi per l'Argentina. Milei, eletto praticamente un mese fa a furor di popolo, ha proposto nel Decreto di Necessità Urgente (DNU) la trasformazione delle società di calcio in SPA. La Confederazione Sportiva Argentina ha iniziato a fare le barricate e ha presentato un appello per chiedere la sospensione precauzionale delle misure incluse nel Decreto, ha presentato appello perché sa che quelle misure potrebbero mettere a rischio tutte le partecipazioni internazionali della nazionale e dei club dell'Argentina. FIFA e Conmebol potrebbero decidere di escludere dalla Copa America 2024 e pure dai Giochi di Parigi la squadra nazionale Albiceleste.

La proposta del presidente Milei andrebbe a violare l'autonomia delle associazioni sportive, e in automatico si aprirebbe una procedura da parte della FIFA, ma anche del Comitato Olimpico Internazionale, che non permettono ingerenze della politica in alcun modo nelle questioni che riguardano la vita degli enti che governano lo sport.

La Confederazione Sportiva Argentina (CAD) è pronta a battagliare e tecnicamente ha ragione, perché la sanzione potrebbe arrivare da parte della FIFA e della Conmebol, che comunque valuteranno tutto in ogni dettaglio, perché escludere l'Argentina dalla Copa America sarebbe clamoroso, oltre che controproducente sotto diversi punti di vista.