Arda Turan truffato da un direttore di banca, ha perso tutto: “Spariti 13 milioni in un attimo” L’ex stella turca Arda Turan si è ritrovato coinvolto in una mega truffa in cui ha investito e perso tutti i risparmi: “Erano i miei risparmi, guadagnati con i miei sforzi. Scomparsi”. Il colpevole è Seçil Erzan, direttore della Denizbank, la stessa banca che in passato mise in difficoltà Muslera, Terim e Emre Belezoglu.

A cura di Alessio Pediglieri

Un anno fa Arda Turan dava l'addio al calcio giocato: il centrocampista turco chiudeva la sua carriera con la maglia del Galatasaray dove aveva iniziato a tirare calci ad un pallone. Chiudendo un cerchio perfetto: quasi 25 anni ad altissimi livelli, vestendo anche le maglie prestigiose di Atletico Madrid e Barcellona. Ora, 12 mesi più tardi è sul lastrico, truffato da un direttore di banca senza scrupoli che gli ha portato via tutti i risparmi per la somma astronomica di 13 milioni di euro.

Una carriera entusiasmante, un addio al calcio emozionante. Con l'intento di non abbandonare l'amore di sempre che ha permesso al 36enne campione turco di diventare uno degli atleti più amati in patria e che lo ha portato ad una "seconda vita" intraprendendo la carriera da allenatore, oggi all'Eyüpspor, una società di seconda fascia ma dove poter fare gavetta e imparare i trucchi del mestiere. Dopotutto Arda Turan ha sempre insegnato a tutti di non essere un personaggio secondario, vincendo ovunque abbia giocato, alzando trofei con tutte le maglie dei club che lo hanno avuto in mezzo al campo, trascinando ad un magnifico bronzo anche la Turchia agli Europei 2008.

Arda Turan in nazionale nel 2008, l'anno in cui la Turchia arrivò 3a agli Europei

Un'icona sempre al centro dell'attenzione generale ma anche, purtroppo, una facile preda per speculatori e malintenzionati che, provando as approfittare della sua buona fede e dei tanti liquidi a disposizione, alla fine sono riusciti a truffarlo. Nel modo peggiore e più subdolo come ha confessato lo stesso ex giocatore turco: pensava di investire i propri risparmi in modo sicuro e fidato e invece è stato vittima di una truffa organizzata da Seçil Erzan, direttore di una banca con sede a Istanbul, la Denizbank: "Mi ha ingannato dicendomi che avrei realizzato un profitto con i miei investimenti. Ho investito più di 13 milioni di euro, erano tutti i soldi che avevo guadagnato con i miei sforzi. Il lavoro di diversi anni sono scomparsi in un attimo"

Una frode bella e buona, che Arda Turan ha raccontato a Sport: "Mi ha fatto perdere tutti i soldi che avevo guadagnato negli anni, barando. Tutti i miei risparmi sono andati perduti improvvisamente", continua sconsolato, "Questo incidente mi ha sfinito del tutto". Purtroppo l'ex stella turca si è affidato alle mani sbagliate senza tener conto di quanto era già accaduto in passato proprio da parte dello stesso truffatore ai danni di altri connazionali e colleghi del campionato turco. Come Fernando Muslera, portiere del Galatasaray, che ha perso quasi un milione di euro senza ottenere nulla in cambio, così come Fatih Terim, Emre Belezoglu o Selçuk Inan. Tutti vittime dei pessimi consigli di investimento da parte del responsabile della Denizbank.