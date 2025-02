video suggerito

Arbitro professionista accusato di violenza sessuale su minore: scoppia lo scandalo in Inghilterra Gareth Viccars è stato accusato di aver commesso un reato sessuale ai danni di una ragazza di 15 anni: è stato sospeso dalla PGMOL, non arbitra da un anno.

A cura di Ada Cotugno

Una notizia terrificante ha sconvolto l'Inghilterra e tutta la classe arbitrale professionistica: Gareth Viccars, fischietto di Milton Keynes, è accusato di avere avuto rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni: pochi giorni fa l'assistente è comparso in tribunale con l'accusa di "aver intenzionalmente toccato una ragazza senza ragione di credere che avesse 16 anni o più", un reato gravissimo che viola il Sexual Offences Act del 2003.

Il reato sarebbe stato commesso Romford, nella zona est di Londra, il 15 novembre 2021 ma soltanto adesso è stata aperta l'indagine da parte della polizia per reato sessuale contro minore, come riportato da SkySports. La PGMOL, l'organo che si occupa dell'arbitraggio delle partite dell'associazione professionistica inglese, ha sospeso immediatamente l'arbitro quando le accuse sono venute alla luce.

Gareth Viccars è accusato di violenza sessuale

La storia risale a quattro anni fa ma le accuse sono molto più recenti. Gareth Viccars è al centro di un'indagine della polizia per aver commesso reati sessuali ai danni di una ragazza di 15 anni e nell'udienza del prossimo 7 marzo potrebbe essere definitivamente dichiarato colpevole. L'arbitro inglese lavora come agente immobiliare ma nel contempo svolge il ruolo di assistente nelle categorie professionistiche inglesi al di sotto della Premier League: ha diretto qualche partita di FA Cup, ma l'ultima presenza in campo risale al 3 febbraio 2024, quando era stato designato per Charlton Athletic-Derby County. Da quando sono scattate le indagini però è stato sospeso dalla PGMOL che non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai media inglesi. Viccars è stato messo in custodia cautelare dopo essere comparso in tribunale all'inizio di questo mese e il 7 marzo verrà presentata contro di lui una dichiarazione di colpevolezza.