Arbitro 18enne preso a calci e pugni a fine partita da un dirigente: “Situazione gravissima” La vile aggressione è arrivata a termine della gara tra Casassa e Oregina, valida per il Girone B di Genova del Campionato Giovanissimi Under15. Dopo essere stato espulso, il dirigente ha atteso l’arbitro e lo ha picchiato mandandolo all’ospedale, dove gli hanno riscontrato ferite ed ematomi per una prognosi di 25 giorni.

A cura di Alessio Pediglieri

La Lega Nazionale Dilettanti è intervenuta direttamente dopo l'ultimo episodio di inaudita e ingiustificata violenza nei confronti di un giovanissimo arbitro subito dopo il fischio finale della gara Under 14 tra Anpi Casassa e Nuova Oregina, nel genovese. Un dirigente del Casassa ha atteso il direttore di gara e lo ha tempestato di calci e pugni spedendolo all'ospedale.

"Una situazione gravissima dal punto di vista fisico e morale che condizionano la volontà di ragazze e ragazzi di avvicinarsi all'arbitraggio". Così inizia la dura nota ufficiale di Giulio Ivaldi, presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Liguria che non ha potuto tacere sull'ultimo efferato episodio avvenuto durante una partita di quattordicenni, arbitrata da un altrettanto giovanissimo direttore di gara, appena diciottenne. "Faccio appello ai presidenti di tutte le società affinché portino a conoscenza all'interno delle loro organizzazioni le terribili conseguenze che gesti di violenza nei confronti degli arbitri determinano dal punto di vista sportivo, sociale e d'immagine" ha continuato la nota. "La mia massima solidarietà e vicinanza al giovane Andrea, ai suoi genitori e a tutto il mondo arbitrale" ha poi concluso Ivaldi. "Mondo arbitrale che sta affrontando grandi difficoltà dal punto di vista numerico e i dirigenti dell'AIA stanno operando con grandi sforzi per riuscire a coprire tutte le gara in programma settimanalmente in ogni parte della nostra regione".

Ma cos'è accaduto tra Anpi Casassa e Nuova Oregina? L'ultima partita in programma per il 14° turno del campionato Giovanissimi Provinciali U15 sezione Genova Girone B, ha visto trionfare 3-1 il Casassa in un match tesissimo con le due squadre che veleggiano nei bassifondi della classifica. Una gara comunque corretta tra i giovanissimi giocatori in campo, anche se non sono mancati momenti di tensione per un episodio in cui un dirigente genovese dell'Oregina era stato espulso durante la gara per proteste: un fallo non ravvisato dall'arbitro aveva infatti portato al goal della formazione ospite. Allontanato dal campo, il 44enne ha continuato a seguire il match dalla tribuna, assistendo al k.o. della propria squadra.

A fine gara però è scattata la follia: il dirigente è tornato in campo e si è scagliato improvvisamente contro il giovane arbitro colpendolo ripetutamente con calci e pugni non appena è uscito dal campo. Una vera e propria vile aggressione, con altri presenti che riescono a riportare la calma. Purtroppo per il diciottenne è stato necessario il ricovero al pronto soccorso dove gli sono stati riscontrati ferite ed ematomi, con una prognosi di 25 giorni.