Angelo Ogbonna lascia il West Ham dopo 9 stagioni: gli inglesi dicono addio a “Uncle Ange” È il soprannome che Ogbonna si è guadagnato con stima e tanto affetto: il difensore ha deciso di lasciare il West Ham a parametro zero, dopo essere diventato il secondo italiano con più presenze in Premier League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo nove anni finisce l'era di Angelo Obgonna al West Ham, grande simbolo degli italiani che si sono fatti strada nel calcio inglese. Da lui è partita la rivoluzione degli Hammers che nella scorsa stagione hanno vinto la Conference League nella finale contro la Fiorentina ed è diventato uno dei leader della squadra e dello spogliatoio.

Il difensore italiano è arrivato a Londra nel 2015 e da allora non è più andato via: in questi anni si è trasformato in un punto fisso per tutti gli allenatori che sono passati per la panchina, continuano a orbitare anche nell'ottica della Nazionale italiana. Il suo contratto scadrà alla fine di questo mese ma a 36 anni Ogbonna ha deciso di voltare pagina, aprendo anche a un possibile arrivo in Italia a parametro zero.

Un baluardo degli italiani in Premier

Anche se è stato spesso fuori dai radar, in Inghilterra Ogbonna si è ritagliato il suo spazio diventando uno dei giocatori più amati dai tifosi del West Ham. In nove anni è sempre stato pronto a dare una mano alla squadra, anche nei momenti più complicati, ed è stato un punto di riferimento anche per tutti i compagni.

In più è riuscito a scrivere il suo nome nella storia della Premier League: con le sue 201 presenze infatti il difensore è il secondo italiano di sempre per numero di partite giocate nel calcio inglese, dietro soltanto a un grande monumento come Gianfranco Zola.

L'affetto dei compagni per Ogbonna

Ed è per questo che il suo addio dopo 9 anni diventa emozionante. Al West Ham tutti gli vogliono bene, perfino gli ultimi arrivati, e nello spogliatoio si era guadagnato il soprannome di "Uncle Ange", zio Angelo banalmente, per l'impegno che metteva in campo, l'esperienza e anche la capacità di fare da collante fra tutto il gruppo.

Angelo Ogbonna è da tempo una bandiera del West Ham.

Per questo gli inglesi hanno annunciato il suo addio con un comunicato ufficiale dai toni molto affettuosi: "Il West Ham United può confermare che Angelo Ogbonna e Joseph Anang lasceranno il Club quando i rispettivi contratti scadranno il 30 giugno 2024. Il difensore centrale, che ha compiuto 36 anni il 23 maggio, è diventato una figura popolare tra i suoi compagni di squadra, dirigenti, allenatori e tifosi, che lo hanno affettuosamente battezzato "Uncle Ange" in riconoscimento della sua esperienza, leadership e personalità calorosa".