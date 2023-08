Angel Di Maria sa solo vincere trofei: gol favoloso con il Benfica e 33° titolo in carriera Il Benfica batte 2-0 il Porto e vince la Supercoppa di Portogallo. Pepe espulso nel finale, grande protagonista Angel Di Maria che ha conquistato il 33° trofeo della sua carriera.

A cura di Alessio Morra

Un giocatore straordinario che non smette di vincere trofei e che soprattutto non smette di trionfare da protagonista. Angel Di Maria di ritorno al Benfica a 35 anni e mezzo è ancora determinante. L'argentino ha messo la sua firma nel trionfo dei rossi di Lisbona nella Supercoppa di Portogallo.

Una carriera luminosa, ha vinto quasi dovunque il Fideo, che nelle ultime due stagioni ha deliziato anche in Serie A con la Juventus. Il legame con i bianconeri è finito e Di Maria dopo aver sfogliato la margherita ha detto sì al Benfica, squadra reduce da una stagione splendida – ha vinto il campionato portoghese e ha raggiunto i quarti in Champions League. L'argentino con il Benfica aveva già giocato, due stagioni e tre trofei conquistati tra il 2008 e il 2010. E forse nemmeno lui avrebbe potuto immaginare che oltre tredici anni dopo l'addio si sarebbe presentato in grande forma e decisivo per un titolo.

Angel Di Maria infatti è stato l'uomo che ha spaccato in due la finale della Supercoppa portoghese tra Benfica e Porto. Come Messi, da quando ha vinto i Mondiali è libero, più sereno, non ha remore e se la gioca senza dover dimostrare nulla. Come nella finale dei Mondiali 2022, Di Maria ha timbrato il cartellino a livello realizzativo. L'argentino quando il punteggio era sullo 0-0, esattamente al 61′, ha spaccato in due l'incontro con il Porto.

Riceve un pallone con i giri contati, è solo, si inserisce bene e con un tiro angolatissimo non lascia scampo al pur ottimo Diogo Costa. Un gol favoloso. Esulta come avesse segnato per la prima volta in una finale Di Maria, che ancora una volta dimostra di essere decisivo quando conta. Poco dopo è arrivato il gol del raddoppio da parte di Musa.

Il finale è incandescente. Rosso per l'eterno Pepe, che prima viene espulso con il VAR e poi si toglie la maglia e la mostra stizzito ai tifosi del Benfica, e dopo un gol annullato il rosso arriva pure per il tecnico Conceicao. Di Maria conquista il trentatreesimo trofeo della sua carriera, ed è tornato a vincere con il Benfica dopo oltre tredici anni. Serial winner.