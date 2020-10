Brutte notizie per il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic perde Andrea Poli. Grave infortunio quello che è uno dei calciatori più esperti e affidabili della formazione rossoblu. L'esito degli esami a cui si è sottoposto dopo il problema accusato nel corso del derby contro il Parma è stato impietoso: frattura composta del perone destro per Poli che salterà dunque tutta la prima parte della stagione.

Cosa si è fatto Andrea Poli, il comunicato del Bologna sull'infortunio

È arrivato il tanto atteso comunicato del Bologna sulle condizioni di Andrea Poli, finito ko al 64° dell'ultimo match di Serie A contro il Parma. Questa la nota dei rossoblu: "In seguito ad uno scontro di gioco in occasione della gara col Parma, ad Andrea Poli è stata riscontrata una frattura composta del perone destro". Un problema dunque molto grave per il classe 1989, elemento importante della rosa di Mihajlovic sia in campo, sia nello spogliatoio. Fortunatamente, la frattura non è scomposta e dunque Poli non dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Una situazione che però non scongiura un lungo stop.

Andrea Poli, tempi di recupero dopo il grave infortunio

Quanto tempo dovrà restare fermo Andrea Poli? Per il recupero del centrocampista, stando a quanto comunicato dal Bologna saranno necessari due mesi, ovvero circa 45-60 giorni. Ora bisognerà capire se il club rossoblu, proverà a sfruttare gli ultimi giorni di mercato per puntellare la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic, assicurando al mister serbo un ulteriore centrocampista o lascerà le cose così come stanno. Al momento il Bologna può contare per la zona centrale del campo su Medel, Dominguez, Soriano, Svanberg, Schouten e il giovane Baldursson. L'assenza in termini di equilibrio di Poli però potrebbe rivelarsi un fattore.