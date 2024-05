Ancelotti ha un oggetto portafortuna da cui non si separa mai in Champions: ha fallito solo una volta

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Carlo Ancelotti ha un talismano da cui non si separa mai nelle notti di Champions League. Si tratta del suo gilet portafortuna e anche contro il Bayern Monaco ha portato bene. L'allenatore del Real Madrid si è preso un'altra finale e l'ha fatto nella maniera più incredibile. Tutto sembrava perduto fino a pochi minuti dalla fina ma l'ingresso in campo di Joselu ha portato in dote la doppietta dell'attaccante spagnolo e il passaggio del turno dei Blancos.

Anche questa volta il tecnico di Reggiolo è riuscito a cambiare le carte in tavola con le sostituzioni e grazie ad una doppio confronto clamoroso con il Bayern ha conquistato l'ennesima finale europea.

Una questione di dettagli, perché questo è la Champions, che si sono incastrati per l'ennesima volta in favore di Ancelotti. Ha funzionato tutto, per l'ennesima volta, nonostante fino a pochi minuti dalla fine la serata sembrava completamente diversa. In Spagna, oltre ai vari dettagli di campo, si è preso la scena anche un oggetto che non ha nulla a che vedere col gioco in sé e questo è proprio il gilet di Carletto.

Tutti sanno che calciatori e allenatori hanno riti scaramantici, gesti che vengono compiuti sempre prima di ogni partita e oggetti portafortuna: uno di questi è stato individuato in questo indumento che l'allenatore del Real ha indossato in una serata più che primaverile, con la temperatura vicina ai 25 gradi nella capitale spagnola.

Ancelotti ha un talismano da cui non si separa mai: è il suo gilet

Ancelotti è un abitudinario e contro il Bayern ha seguito passo passo tutte le sue consuetudini: nonostante il caldo l'allenatore della squadra spagnola si è presentato con la camicia, la giacca e il suo inseparabile gilet portafortuna; che è lo stesso da quando è tornato al Real Madrid: lo accompagna in tutte le partite europee. Finora non gli ha portato bene solo in un'occasione e per questo non cambia mai il suo accompagnatore di lana blu.

Adesso bisognerà capire se lo sfoggerà anche allo stadio Wembley il primo giugno, il giorno della finale. Probabilmente farà caldo nella capitale inglese ma, a questo punto, è probabile che Ancelotti non voglia interrompere questa sua scaramanzia.

Ancelotti indosserà il talismano nella finale di Londra?

Naturalmente, questi sono solo dettagli e situazioni di contorno ma non dobbiamo dimenticare il grande lavoro che Ancelotti ha fatto con il suo staff per riuscire a raggiungere risultati sorprendenti anche in questa stagione.

Domenica scorsa il Real Madrid ha festeggiato la conquista della Liga, la numero 36 della sua storia, e pochi giorni dopo è arrivata l'ennesima finale di Champions League per Carletto e per la Casa Blanca.