Ancelotti gelido su Xavi: “Non voglio scendere al suo livello, io sono un professionista” Carlo Ancelotti ha risposto in maniera sprezzante alle accuse di Xavi: tra Real Madrid e Barcellona volano sempre stracci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra Real Madrid e Barcellona non ci potrà mai essere un quieto vivere, troppo grande la rivalità tra le due big di Spagna. E così accade che scorrano veleni anche quando la distanza tra le squadre in campionato sia molto grande, come accade in questa stagione. Le merengues sono prime in classifica con due punti di vantaggio sul sorprendente Girona, mentre i blaugrana sono staccati di ben 10 punti, in una stagione molto difficile che ha avuto il suo apice nel clamoroso annuncio di Xavi sul suo addio a fine anno. Eppure lo stesso Xavi, autentico cuore Barça, non perde occasione per attaccare il Real sui favoritismi arbitrali di cui godrebbe e oggi gli ha risposto per le rime Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti ha risposto per le rime a Xavi sugli arbitri

Alla vigilia del match di Liga che vede in campo stasera il Barcellona sul campo dell'Alaves, Xavi ieri ha detto di essere d'accordo col suo presidente Laporta circa il fatto che il Real condizioni gli arbitri: "Sì, lo fanno ogni settimana. Sono d'accordo al cento per cento con le parole del presidente. È una realtà, sono davvero sorpreso che lo consentano, anche un cieco lo vedrebbe. Lo vediamo noi e lo vedono tutti, ma sono i media che devono dirlo".

Inevitabilmente la questione è stata posta ad Ancelotti nella sua conferenza odierna che precede l'attesissimo derby di domenica contro l'Atletico Madrid e la risposta del 64enne tecnico emiliano è stata tanto sprezzante quanto gelida. Senza alzare i toni, Carletto ha scandito bene il concetto quando gli hanno chiesto cosa pensasse della "Liga adulterata" di cui aveva parlato il suo collega catalano: "Io sono un professionista e come professionista non voglio abbassarmi a questo livello, per rispetto al calcio spagnolo. Non fatemi più domande su questo, perché non voglio abbassarmi. Non è un livello per professionisti".

Probabilmente Ancelotti sarà più interessato – avendo rinnovato a inizio gennaio il contratto col Real Madrid – alla notizia data per certa oggi in Francia, ovvero che Kylian Mbappé "ha deciso di lasciare il PSG alla fine della stagione e unirsi al Real Madrid che lo ha sempre aspettato", scrive Le Parisien. Stavolta il matrimonio promesso da anni sembra davvero in dirittura d'arrivo.