Amichevole Roma-Siviglia dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Roma-Siviglia è la sesta amichevole della squadra di José Mourinho. Dopo Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen e Porto i giallorossi affronteranno la compagine allenata da Julen Lopetegui oggi, sabato 31 luglio, alle ore 18:30 italiane. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Sesto appuntamento in amichevole per la Roma di José Mourinho, che continua a testare la sua nuova squadra in vista dell'esordio ufficiale previsto per il 19 agosto in Europa Conference League. Dopo aver battuto nettamente Montecatini e Ternana, aver avuto la meglio su Triestina e Debrecen e aver pareggiato contro il Porto, i giallorossi sono attesi dalla grande sfida contro il Siviglia, utile per testare le ambizioni ma soprattutto lo stato di forma dei capitolini. Aumenta ancora, dunque, il valore degli avversari della Roma e, conseguentemente, anche la difficoltà della partita. La squadra allenata da Julen Lopetegui, infatti, ha chiuso al quarto posto la scorsa Liga e nella prossima stagione disputerà la Champions League.

I giallorossi proveranno a replicare la bella prestazione fornita contro il Porto, apprezzata dallo Special One per l'atteggiamento e la cattiveria mostrata in campo. Quella contro gli andalusi sarà la seconda amichevole disputata dai giallorossi in terra lusitana dopo quella contro il club allenato da Sergio Conceicao. La Roma è in ritiro in Portogallo dal 26 luglio e vi resterà fino all'8 agosto, alloggiando al Tivoli Carvoeiro Algarve Resort e allenandosi all'Estadio Municipal da Bela Vista, impianto che sarà sede anche del match contro il Siviglia, in programma oggi sabato 31 luglio alle ore 18:30 italiane.

Dove vedere Roma-Siviglia in diretta TV e streaming

L'amichevole tra Roma e Siviglia sarà visibile in diretta TV su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 252). Il match si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, ma il servizio sarà riservato soltanto agli abbonati Sky, che potranno accedervi tramite dispositivi mobili. La Roma manderà in onda la partita anche sulla sua nuova piattaforma streaming gratuita Roma TV+, alla quale sarà necessario soltanto registrarsi.

A che ora si gioca l'amichevole Roma-Siviglia oggi

Roma-Siviglia si disputerà alle ore 18:30 italiane all'Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal, impianto che dista soltanto nove chilometri dal resort sede del ritiro giallorosso. A causa del fuso orario di un'ora che intercorre tra Italia e Portogallo, in terra lusitana il match comincerà alle ore 17:30 e i calciatori giallorossi dovranno affrontare anche un avversario in più rispetto al test contro il Porto, ovvero il caldo.

Date e orari delle prossime amichevoli della Roma

La rosa a disposizione di José Mourinho prenderà parte ad altre due amichevoli dopo la sfida contro il Siviglia, prima di lasciare il Portogallo per fare rientro a Trigoria. Mercoledì 4 agosto alle ore 12:00 italiane, i giallorossi affronteranno il Belenenses, club arrivato decimo nell'ultimo campionato portoghese, mentre l'ultima sfida in programma per i capitolini prima di lasciare la Penisola Iberica è quella prevista sabato 7 agosto alle ore 22 contro l'altra squadra di Siviglia, il Betis. Il match contro i biancoverdi sarà l'ultimo test prima dell'esordio ufficiale in Europa Conference League del 19 agosto e quello in Serie A previsto tre giorni più tardi, il 22 agosto.