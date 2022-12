Amichevole PSV-Milan oggi dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni PSV Eindhoven-Milan è un test amichevole in programma al Philips Stadium con calcio di inizio alle 18:15 di venerdì 30 dicembre. Diretta TV e streaming sia su Sky sia su DAZN.

A cura di Alessio Pediglieri

Nuova amichevole del Milan di Stefano Pioli contro il il PSV Eindhoven, oggi venerdì 30 dicembre 2022 con calcio d'inizio fissato alle 18:15 allo Stadio Philips di Eindhoven, in Olanda. La partita, che è anche l'ultimo test per i rossoneri prima della ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio, verrà trasmessa in diretta TV e in streaming sia su Sky sia su DAZN.

Un test-match di altissima qualità attende i Campioni d'Italia dopo gli impegni amichevoli giocati contro Arsenal e Liverpool. Il PSV è in lotta per il titolo olandese e si presenta come un avversario in grado di verificare al meglio le attuali condizioni del gruppo di Stefano Pioli. La squadra di van Nistelrooy attualmente è terza in classifica a quota 30, a soli tre punti dalla vetta mentre il Milan riparte dal 2° posto alle spalle del Napoli, distante 8 lunghezze.

Le probabili formazioni di PSV-Milan. Van Nistelrooy potrebbe proporre un 4-2-3-1 con una sola punta di riferimento che dovrebbe essere De Jong. A suo supporto un trio di trequartisti con un assetto spiccatamente offensivo, composto da Saibari, Til e Simons. Per Pioli, schema speculare con Ante Rebic terminale unico e a suo supporto Messias, Siaz e Leao. In porta, con Maignan sempre infortunato, Tatarusanu.

PSV Eindhoven (4-2-3-1) – Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Nax; Sangare, Guiterrez; Saibari, Til, Simons; De Jong.

Milan (4-2-3-1) – Tatarusanu; Kalulu. Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Bennacer; Messia, Diaz, Leao; Rebic.

Partita: PSV Eindhoven-Milan

Dove si gioca: Philips Stadium (Eindhoven)

Quando si gioca: venerdì 30 dicembre 2022

Orario: 18:15

Diretta TV: Sky e DAZN

Diretta streaming: SkyGo e DAZN

Competizione: amichevole internazionale

PSV Eindhoven-Milan dove vederla in diretta TV

PSV-Milan di venerdì 30 dicembre, orario di inizio 18:15 verrà trasmessa in diretta TV sia sulla piattaforma satellitare di Sky, sia da DAZN. In entrambi i casi, la partita è riservata esclusivamente ai rispettivi abbonati. Su DAZN la tgelecronaca è affidata a Dario Mastroianni e la voce tecnica a Dario Marcolin.

Dove vedere PSV Eindohoven-Milan in diretta streaming

Anche per seguire in live streaming PSV-Milan bisogna essere abbonati o a Sky (utilizzabile l'app Sky Go) o a DAZN (diretta sul sito ufficiale o tramite l'app).

Amichevole, PSV-Milan le probabili formazioni

Per Pioli e van Nistelrooy due sistemi speculari con la difesa a 4 e tre trequartisti a supporto dell'unica punta. De Jong per gli olandesi, Rebic per i rossoneri.

