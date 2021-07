Amichevole Napoli-Bassa Anaunia dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Quella tra il Napoli e il Bassa Anaunia è il primo match dell’era Spalletti in azzurro. Nel primo weekend di ritiro a Folgarida in Val di Sole i partenopei affronteranno in amichevole i dilettanti locali. Tutte le informazioni su dove vedere la partita in programma per le ore 17:30 in diretta TV e in streaming.

A cura di Vito Lamorte

È iniziata l'era Spalletti a Napoli. Il club azzurro si è radunato il 13 luglio 2021 al Konami Training Center e ha svolto tutti i test medici e atletici, oltre ad un leggero lavoro tecnico individuale sul campo, prima di partire per il ritiro di Dimaro Folgarida in Val di Sole nella giornata di giovedì. Dal 15 al 25 luglio la squadra partenopea sarà impegnata in ritiro in Trentino: Luciano Spalletti dovrà fare a meno dei calciatori che hanno partecipato alle fasi finali di EURO 2020, di Faouzi Ghoulam che svolgerà il percorso riabilitativo a Napoli e di Zielinski, che si aggregherà successivamente al gruppo avendo ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società. Il nuovo allenatore del club campano avrà a disposizione fin da subito Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Elmas, Osimhen, Ounas, Petagna e Politano.

Nelle prime due amichevoli, che si giocheranno entrambe presso lo stadio di Carciato, il Napoli affronterà i dilettanti del Bassa Anaunia e la Pro Vercelli, squadra che milita nel campionato di Serie C.

Dove vedere Napoli-Bassa Anaunia in diretta TV e streaming

L'amichevole tra il Napoli e il Bassa Anaunia non sarà visibile in diretta su alcun emittente né locale né nazionale. Sarà riprendere le immagini della partita e poi mandare in onda 3 minuti di racconto dell'incontro, una sintesi della sfida.

A che ora si gioca l'amichevole Napoli-Bassa Anaunia oggi

Il fischio d'inizio del match tra gli azzurri e il club dilettantistico locale è stato fissato per le ore 17:30.

Date e orari delle prossime amichevoli del Napoli

I prossimi impegni degli azzurri di Luciano Spalletti sono previsti per sabato 24 luglio, contro la Pro Vercelli al Centro Sportivo di Dimaro; e per il 31 luglio, contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Questo il programma ufficiale: