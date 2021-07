Amichevole Milan-Pro Sesto dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Milan-Pro Sesto è la prima amichevole della squadra di Stefano Pioli dopo il raduno e in vista dell’inizio della stagione 2021/2022. Il Diavolo ospiterà a Milanello sabato 17 luglio 2021 alle ore 17.00 il club che milita nel campionato di Serie C e che vanta tra le sue fila Christian Maldini, figlio del dirigente e storico capitano Paolo. Tutte le informazioni su come e dove vedere la prima partita stagionale dei rossoneri.

A cura di Vito Lamorte

Inizia la stagione 2021/2022 del Milan. I rossoneri scendono in campo per la prima volta dopo l'inizio del ritiro e affronteranno la Pro Sesto, club che milita nel campionato di Serie C. La squadra di Stefano Pioli si è radunata al centro sportivo di Milanello il giorno 8 luglio 2021 con diversi giocatori della Prima Squadra, con l'infortunato Ibrahimovic, Tomori e quelli non sono stati impegnati con le nazionali come Theo Hernandez, Bennacer, Romagnoli e Calabria, mentre erano assenti i calciatori che hanno partecipato a EURO 2020 (Maignan, Kjaer e Rebic rientreranno il 26 luglio) e i calciatori che saranno impegnati alle Olimpiadi (Kessie e Kalulu).

Il Diavolo scenderà sempre a Milanello e la prima sgambata si disputerà a porte chiuse: contro la squadra in cui gioca Christian Maldini, figlio di Paolo, si alterneranno in porta Tatarusanu e Plizzari, in difesa ci saranno Conti, Tomori, Romagnoli e Theo con Gabbia e Caldara pronti per le rotazioni mentre da centrocampo in su dovrebbero agire Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Krunic, Hauge e Leao.

Dove vedere Milan-Pro Sesto in diretta TV e streaming

La gara tra il Milan e la Pro Sesto non vedrà presenza di pubblico al centro sportivo del club rossonero ma sarà visibile in diretta sul canale tematico Milan TV, in diretta streaming su YouTube e sull’app ufficiale del Milan.

A che ora si gioca l'amichevole Milan-Pro Sesto oggi

L'amichevole tra il club rossonero e la Pro Sesto è in programma sabato 17 luglio 2021 e il calcio d’inizio fissato per le ore 17:00.

Date e orari delle prossime amichevoli del Milan

Oltre ai prossimi impegni già stabili, la squadra di Stefano Pioli potrebbe affrontare la Juventus in un'amichevole a Lugano il prossimo 24 luglio ma non c'è ancora l'ufficialità. Queste i match di pre-season confermati: