Amazon Fire Stick usata come "pezzotto" per le partite in TV, il metodo illegale allarma la Premier Il problema dello streaming illegale delle partite allarma la Premier League: il pezzotto con Amazon Fire Stick e altri dispositivi è diventata recentemente una pratica consueta in Gran Bretagna.

A cura di Michele Mazzeo

Anche la Premier League fa i conti con i sistemi di streaming illegale per vedere le partite senza doversi abbonare ai broadcaster che hanno acquistato i diritti TV delle gare del massimo campionato inglese. L'ultimo metodo trovato per aggirare la legge, ora molto in voga in Gran Bretagna, è quello di utilizzare app in abbonamento installate su chiavette TV, in particolare l'Amazon Fire Stick.

Nello specifico si tratta di dispositivi modificati che costano tra 40 e 80 euro sui quali, oltre ai classici contenuti di piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime, sono stati caricate anche app che consentono di guardare illegalmente le partite di calcio e di altri sport o film pagando un piccolo surplus di circa 10 euro al mese (di nove volte inferiore rispetto al costo mensile degli abbonamenti per vedere legalmente i match della Premier League in diretta TV o in live streaming).

Di fatto un "pezzotto" che, oltre a togliere introiti ai broadcaster britannici che hanno acquistato i diritti di trasmissione delle partite del massimo campionato inglese (ma anche di altri campionati), arricchisce la criminalità organizzata dato che spesso c'è quest'ultima a lucrare sullo streaming illegale.

Sebbene la priorità delle autorità sia quella di perseguire coloro che forniscono i dispositivi modificati, anche l'utilizzo di quegli stick per vedere illegalmente in streaming gli sport in diretta costituisce una violazione della legge sul copyright e pertanto la Federation Against Copyright Theft (FACT UK) ha cominciato la repressione anche nei confronti di coloro che usano il "pezzotto", già avvertiti tramite email del fatto che potrebbero essere perseguiti se si rifiutano di smettere di infrangere la legge e continueranno ad utilizzare il dispositivo illegale, presentandosi insieme alle forze dell'ordine alla porta di coloro che sono sospettati di vedere illegalmente in streaming contenuti soggetti a diritti di trasmissione e d'autore.