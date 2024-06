video suggerito

Alvarez si presenta in diretta con un impressionante graffio sul collo: “Non so cosa sia successo” Julian Alvarez in diretta nell’intervista post partita con un impressionante graffio sul collo. L’attaccante non sa come sia successo ma nonostante questo è stato protagonista dell’esordio vincente dell’Argentina contro il Canada in Copa America. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il graffio mostrato da Alvarez durante l'intervista.

Argentina-Canada ha aperto la Copa America 2024. In campo Messi e compagni hanno trionfato nella sfida inaugurale del torneo. I campioni del mondo hanno vinto 2-0 con gol di Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Proprio l'attaccante del Manchester City è stato nominato poi Player of the match, ma più di tutto è stato protagonista di una partita piuttosto dura contrassegnata da diversi colpi subiti. E i segni li porta sul volto mostrandoli in diretta nell'intervista post gara. Sul collo si nota infatti benissimo un graffio a seguito dei vari contrasti di gioco con gli avversari.

Julian Alvarez appena uscito dal campo con un vistoso graffio sul collo.

Un segno vistoso che fa notare quanto sia stata piena di colpi proibiti la partita. Alvarez però minimizza e sottolinea con grande maturità quanto accaduto: “Credo che sia stata uno dei miei ultimi contrasti prima di uscire – ha spiegato nel corso dell'intervista -. Non so cosa sia successo e se sia accaduto dopo un colpo di testa o cosa. Ma è un graffio, roba di gioco", ha commentato il giocatore a Telefé dopo aver mostrato la ferita impressionante che gli era rimasta sul collo.

In effetti il segno sul collo di Alvarez si nota soprattutto quando esce dal campo. Prima di allora, nel rettangolo di gioco, non si era notato nulla. Questo vuol dire che sia accaduto tutto proprio pochi istanti prima di uscire. Nel frattempo l'Argentina ringrazia lui e Lautaro Martinez per i gol realizzati dalla Nazionale di Scaloni che ha iniziato il suo cammino col piede giusto. Osservato speciale chiaramente anche Lionel Messi che nelle varie interviste sottolinea come questa possa essere la sua ultima Copa America senza però chiudere la porta a un altro Mondiale, quello del 2026.

La Pulce inoltre è diventato il giocatore con più presenze nella storia della Copa America. L'attaccante dell'Inter Miami ha infatti raggiunto le 35 presenze con la partita di apertura del torneo in cui l'Albiceleste ha battuto il Canada. Per Messi fino a quel momento il primato era condiviso con il portiere cileno Sergio Livingstone. Le presenze di Messi sono state distribuite in sette edizioni della Copa America a partire dall'edizione del 2007 in Venezuela.