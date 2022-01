Alphonso Davies costretto a fermarsi per problemi al cuore: “Scoperti nei test post-Covid” Alphonso Davies dovrà saltare alcune partite del Bayern Monaco a causa di alcuni problemi al cuore. Ad annunciarlo è stato il tecnico Jules Nagelsmann: “Scoperti nei test post-Covid”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bayern Monaco dovrà rinunciare ad Alphonso Davies nella sfida che i bavaresi dovranno giocare nella giornata di domani sul campo del Colonia. Non un semplice forfait per infortunio, ma un autentico problema riscontrato a poche ore dall'inizio della partita. A rivelarlo è stato l'allenatore del Bayern, Jules Nagelsmann, che nel corso della conferenza stampa odierna ha svelato i motivi dell'assenza del laterale canadese in vista della prossima partita. L'allenatore ha infatti specificato come al giocatore sia stata riscontrata una leggera miocardite che costringerà il giocatore per un determinato periodo di tempo.

"A Phonzy abbiamo riscontrato ieri segni di miocardite lieve (infiammazione del muscolo cardiaco) – ha detto Nagelsmann – al termine degli esami a cui ogni giocatore si sottopone dopo aver riscontrato la positività al Covid-19″. Non è chiaro ancora per quanto tempo dovrà stare Davies ma sicuramente il suo non è un problema di poco conto. L'allenatore del Bayern Monaco ha però messo in evidenza come non ci sia ancora nessuna certezza sulla miocardite del giocatore correlata al Covid-19: "Non c'è alcuna certezza". Nagelsmann non fa drammi: "Dovrà osservare un periodo di riposo".

Nel corso dell'attuale stagione, Alphonso Davies ha collezionato 23 presenze con il Bayern Monaco tra campionato e coppe sfoderando anche ben 6 assist. Un giocatore importante che però adesso dovrà fermarsi: "Questa miorcadite non è troppo preoccupante, ma si tratta più semplicemente di segni di un’infiammazione” ha sottolineato ancora l'allenatore dei bavaresi che ha anche spiegato come nessuno dei giocatori guariti dal Covid sia ancora da considerarsi recuperato al 100%: "Upamecano, Richards, Nianzou, Neuer e Sané sono tornati in squadra, ma a parte Neuer nessuno di loro è pronto per giocare tanti minuti”.