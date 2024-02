Allegri stravedeva per Yildiz già due anni fa: “Se ti capita dai un’occhiata a questo ragazzo” Ubaldo Righetti, ex compagno di squadra di Allegri, ha rivelato che l’allenatore segue Yildiz dal primo giorno in cui è ritornato alla Juventus: “Me ne aveva parlato due anni fa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La più bella novità di Massimiliano Allegri in questa stagione è Kenan Yildiz: il talentino turco è stata la sorpresa più grande di questa Juventus che si aggrappa a lui anche per costruire il futuro. Il giovane studia da Del Piero, per imitare le sue mosse ma soprattutto la sua carriera in bianconero. Ha saputo sfruttare benissimo la sua occasione ma in realtà è nel mirino dell'allenatore da molto più tempo, da quando ancora si trovava nelle giovanili del Bayern Monaco.

A rivelarlo a Tuttosport è stato Ubaldo Righetti, compagno di squadra di Allegri nel Pescara di Galeone. "Ci sentiamo spesso e, anche se non parliamo mai di calcio, sento comunque dal tono di voce che ha lo spirito giusto", ha ammesso il suo amico quando gli è stato chiesto del rapporto tra i due. Allegri continuerà a lottare per riaprire il campionato e anche Righetti lo conferma. Lo capisce dal suo tono di voce: "Quando sento quel tono, che io riconosco, allora dico “Max c’è”".

Ovviamente il discorso non poteva che spostarsi su Yildiz, il grande gioiello che l'allenatore livornese ha saputo valorizzare in questo campionato. Il turco ha sempre trovato più spazio all'interno dei titolari, regalando grandi certezze al tecnico che punta su di lui non soltanto per la stagione in corso, ma soprattutto per costruire la Juventus del futuro. Negli ultimi mesi Allegri ha dato sempre più spazio ai giovani, trovando piacevoli conferme da parte di tanti di loro: "Si diverte perché sono spugne e hanno grandi qualità"

Ma c'è un retroscena particolare che riguarda proprio Yildiz. Il turco è arrivato nella Juve Next Gen nel 2022, dopo aver trascorso dieci anni al Bayern Monaco, ma Allegri lo aveva messo nel suo mirino giù un anno prima, appena era ritornato alla Juventus: "Di Yildiz aveva iniziato a parlarmi due anni fa, appena era arrivato alla Juve mi disse: “Se ti capita dai un’occhiata a questo ragazzo, è veramente bravo”".