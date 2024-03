Allegri soddisfatto della Juve nonostante il ko di Napoli: “Non hanno avuto occasioni nitide” Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN subito dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Napoli al Maradona. Il tecnico bianconero è soddisfatto nonostante il ko: “Non hanno avuto occasioni nitide davanti a Szczesny”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN subito dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Napoli al Maradona. Il ko per 2-1 subito dai bianconeri non cambia la posizione da seconda in classifica della Vecchia Signora ma rallenta il percorso di raggiungimento della qualificazione in Champions. Il tecnico livornese non si abbatte ed esalta la prova della squadra: "Stasera i ragazzi hanno fatto veramente una bella partita avendo creato occasioni buone pur senza riuscirle a sfruttare – spiega – Sono passaggi che i ragazzi devono fare ma siamo ancora secondi e con 11 partite da giocare per raggiungere il nostro obiettivo".

Anche l'atteggiamento in campo è piaciuto ad Allegri, anche dal punto di vista caratteriale: "È stato bello vedere la squadra che si aiuta in campo – aggiunge prima di tornare sulla partita -. Non hanno avuto occasioni nitide davanti a Szczesny, noi non abbiamo sfruttato al meglio alcune azioni, dispiace perché torniamo con una sconfitta. Adesso c'è un calendario importante per avvicinarsi alla quota Champions". Sul futuro non si sbilancia: "Devo concentrarmi su questa stagione per ridare alla società quello che l'anno scorso ci hanno tolto, poi vedremo".

Allegri protesta con Mariani dopo il giallo a Vlahovic.

L'allenatore della Juventus sa benissimo che la squadra dovrà crescere ma fino a questo momento è consapevole della crescita sotto tutti i punti di vista: "Bisogna migliorare in tante cose ma l'esperienza conta e stasera ha giocato la Juventus più giovane – spiega – l'importante quindi è raggiungere gli obiettivi per avere poi in squadra già giocatori cresciuti". Sull'episodio del gol di Raspadori nulla da dire, se non una battuta: "Szczesny ha parato un rigore calciato male, se l'avesse calciato male sarebbe andato in angolo la sua respinta".

Su come sia cambiata la Juventus dopo il ko con l'Inter poche parole: "Questo è il calcio, a volte le cose vanno bene e altre invece in cui tirano e deviano la palla finisce in porta, quello subito a Verona ad esempio credo che sia il più bello del campionato – prosegue – Abbiamo fatto 57 punti finora e ci siamo dentro e dobbiamo rimanerci nel nostro obiettivo". Sul futuro però Allegri dice qualcosina in più dato che come spunto da studio usano le parole del suo agente Branchini:

"Fatevelo spiegare da lui, basta che lo invitate – ha detto – Io non lo so, sono molto contento della Juventus, poi tutti gli anni in questo periodo c'è il dilemma Allegri". Allegri chiude: "Credo che il problema Allegri non esista, c'è una stagione dove bisogna raggiungere gli obiettivi e ancora non li abbiamo raggiunti, io devo concentrarmi su questa stagione per ridare alla società quello che l'anno scorso ci hanno tolto, poi vedremo".