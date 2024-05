video suggerito

Allegri docente d’eccezione per gli allievi del Master UEFA Pro: anche Del Piero alla sua lezione Massimiliano Allegri ha tenuto una lezione agli allievi della Scuola Allenatori che stanno svolgendo il Master UEFA Pro. Tappa alla Continassa, nel quartier generale della Juventus, per confrontarsi con il tecnico livornese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Immagini sito web ufficiale FIGC.

Due giorni con Massimiliano Allegri e la Juventus alla Continassa per tutti gli allievi della Scuola Allenatori. L'ultima tappa di coloro i quali stanno svolgendo il Master UEFA Pro, ovvero il massimo livello di formazione per gli allenatori, è proprio nel quartier generale dei bianconeri. Dopo le esperienze al Parma di Pecchia, al Brighton di de Zerbi, al Nizza di Farioli e al Real Madrid di Ancelotti, questo alla Juventus è il quinto e ultimo stage per i corsisti UEFA Pro. La prima giornata è andata via bene con la lezione di un insegnante d'eccezione come Allegri.

Lo scopo è quello di condividere e discutere col tecnico livornese in prima persona parlando delle metodologie di lavoro adottate e per potersi confrontare su vari temi. “Sono molto contento di aver vissuto questa giornata di formazione e condivisione, assieme anche al mio staff, con i ragazzi del Corso UEFA Pro – ha detto Allegri nella nota pubblicata dalla FIGC sul proprio sito ufficiale – Questi momenti sono sempre stimolanti e costruttivi, perché rappresentano un’occasione di confronto e apprendimento, e la formazione è continua".

Allegri durante la lezione di oggi (Immagini sito web ufficiale FIGC).

Chi sono gli altri corsisti del Master UEFA Pro presenti alla lezione di Allegri

Allegri si è detto soddisfatto della prima giornata di lavoro: "Ho cercato di mettere a disposizione alcuni concetti e alcune nozioni relative al nostro modo di impostare il lavoro settimanale in preparazione alla gara – ha spiegato – Un allenatore deve sempre mettersi a disposizione per aiutare i propri calciatori e, in questo caso, anche i colleghi”. Allegri è stato docente d'eccezione per molti volti noti del calcio italiano come Alessandro Del Piero, ma anche Ignazio Abate e Andrea Dossena senza dimenticare Marco Parolo e Giampiero Pinzi.

Presenti in aula anche i vari Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin che attualmente è proprio collaboratore tecnico della Juventus di Allegri. Non è la prima volta che il tecnico livornese prende parte a una lezione della Federazione. Era già accaduto a giugno del 2023 durante una lezione plenaria, in un’aula magna di Coverciano riempita dagli allievi dei corsi UEFA Pro e UEFA A. Domani si concluderà la due giorni alla Juventus per i corsisti che avranno un'altra occasione per osservare da vicino l'universo Juve.