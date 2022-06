Allegri denuncia l’ex compagna: “Ha usato per sé i soldi destinati al figlio” Il tecnico della Juventus porta in tribunale la ex compagna. Allegri l’ha denunciata perché sostiene che la donna abbia speso per sé i soldi destinati al figlio.

A cura di Alessio Morra

Massimiliano Allegri ha denunciato la sua ex compagna per appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Allegri e Claudia Ughi hanno avuto una relazione molto lunga, durata 13 anni e terminata nel 2017. I due avevano trovato un accordo al tribunale civile di Torino, successivamente il tecnico aveva chiesto di dimezzare l'assegno mensile per il mantenimento del figlio. Richiesta respinta e ora c'è la querela di Allegri nei confronti dell'ex compagna.

La storia parte da lontano, esattamente dal gennaio del 2021. Momento in cui il tecnico livornese si era rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che venissero modificate le disposizioni economiche in favore della sua ex compagna, Claudia Ughi, in relazione al mantenimento del figlio. In particolare l'allenatore chiedeva di dimezzare l'assegno mensile, da 10 a 5 mila euro. Allegri sottolineava nel ricorso che in quel frangente era senza squadra, da quando aveva lasciato il club juventino, e per questo la sua situazione finanziaria era cambiata. Ma il suo ricorso era stato respinto sia in primo grado che in appello.

Ma ora c'è un secondo capitolo in questa battaglia legale. Il tecnico, che nel frattempo è tornato in sella ed è dallo scorso luglio nuovamente l'allenatore della Juventus, sostiene che l'ex compagna avrebbe utilizzato le somme versate mensilmente per scopi diversi rispetto alle esclusive necessità del figlio. In poche parole alla donna viene contestato l'utilizzo delle somme destinate al figlio della coppia per scopi diversi – come ad esempio spese personali o anche la retta universitaria per la figlia maggiore della donna. Ughi, difesa dagli avvocati Steccanella e Bonino, respinge ogni accusa. L'ex compagna di Allegri comparirà in tribunale martedì 5 luglio a Torino.