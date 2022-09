Allarme Milan, infortunio per Theo Hernandez: quante partite può saltare Allarme Milan, infortunio per Theo Hernandez: il francese ha rimediato uno stiramento del lungo adduttore destro contro il Napoli e rischia di saltare Chelsea e Juventus.

A cura di Vito Lamorte

I sospetti delle scorse ore si sono rivelati fondati: il Milan perderà per qualche settimana Theo Hernandez. Il terzino francese ha rimediato uno stiramento del lungo adduttore destro contro il Napoli ed è stato sottoposto in mattinata a esami clinici che hanno evidenziato un infortunio muscolare. Il calciatore verrà rivalutato tra una settimana e l'obiettivo è riaverlo contro il Chelsea in Champions League ma Stefano Pioli corre il rischio di non averlo né contro gli inglesi che per la sfida di campionato con la Juventus.

Theo non sarà disponibile per la gara contro l’Empoli alla ripresa dopo la sosta e i tempi di recupero si aggirano intorno alle tre settimane: per questo l'ex Real Madrid è a forte rischio per il Chelsea (5 e 11 ottobre) e la Juve (8/10). La catena di sinistra è quella da cui partono la maggior parte delle azioni d'attacco del Diavolo e bisognerà capire in che modo Pioli lo sostituirà.

La soluzione più logica sarebbe Ballo-Touré ma non sempre ha offerto grande sicurezza: con Florenzi fuori, si potrebbe pensare a Sergiño Dest adattato a sinistra e Calabria, per il quale sono state escluse lesioni muscolari, a destra. Un'altra alternativa sarebbe quella di portare Kalulu sulla zona laterale e inserire Kjaer ma non è così scontato che Pioli rinunci alla sua coppia centrale titolare.

Gli esami a cui è stato sottoposto Theo Hernandez hanno evidenziato questo problema adduttore destro e non si tratta di una questione da poco, anche se sulla sulla carta i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghissimi: se ne saprà di più tra una settimana, quando il giocatore si sottoporrà a nuovi controlli e capiremo effettivamente quali saranno le gare che il calciatore francese salterà.

Un'assenza che peserà sia dal punto di vista della spinta che della fisicità ma Pioli non ha perso la speranza di dover fare a meno di Theo Hernandez per meno gare possibili.