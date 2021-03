Nuova avventura in panchina per Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista torna ad allenare a due anni di distanza dall'ultima esperienza. Il classe 1975 lascia i panni dell'opinionista sportivo per guidare l'Alma Juventus Fano. Il club marchigiano ha ufficializzato l'incarico dell'ex bianconero che raccoglie l'eredità, di Flavio Destro dimessosi dopo l'ultimo ko contro la Virtus Verona.

Alessio Tacchinardi torna ad allenare. L'ex calciatore è stato ufficializzato oggi dall'AJ Fano. A due anni di distanza dall'ultima esperienza alla guida del suo Crema, il classe 1975 allenerà la società marchigiana, rimasta senza guida tecnica dopo le dimissioni di Flavio Destro a seguito della sconfitta contro la Virtus Verona. A Tacchinardi spetterà il compito di risollevare le sorti di una squadra terzultima in classifica, e reduce da tre sconfitte. Sono 6 i punti di distacco dalla zona salvezza, per il Fano che dovrà guardarsi anche alle spalle, in questo finale di campionato che si preannuncia incandescente.

Questo il comunicato ufficiale dell'AJ Fano per ripercorrere anche le tappe della carriera di Tacchinardi che avrà una chance importante per rimettersi in gioco: "Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale, Tacchinardi ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi Nazionali del Brescia. Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e in serie D, oltre a Lecco e Crema sempre nel campionato Nazionale Dilettanti. La conferenza di presentazione si svolgerà martedì 23 marzo alle ore 11.30 allo stadio ‘Mancini’".