Ansia per Alemão, l'ex calciatore brasiliano del Napoli è ricoverato in ospedale per Covid. Le condizioni dell'ex calciatore degli azzurri (in foto accanto a Maradona e a Careca), oggi 59enne, destano preoccupazione: è tenuto sotto stretto controllo medico in un nosocomio a Belo Horizonte. Positiva anche la moglie, incinta di 8 mesi: situazione che alimenta angoscia nella famiglia dell'ex centrocampista che fece sognare i tifosi partenopei.

Il grave lutto che ha colpito Alemão

Pochi mesi fa Alemão è stato colpito da un gravissimo lutto per la morte della madre. Ai giornali raccontò tutto il proprio dolore e il proprio disappunto per l'accaduto. "Non sono riuscito nemmeno a darle l'ultimo saluto – le parole di allora dell'ex calciatore -. Aveva la tosse che è peggiorata a tal punto da diventare polmonite. Dopo quattro giorni la situazione s'è aggravata e mia madre è morta".

Da Stoccarda alla monetina di Bergamo

Il caso della monetina da cento Lire è uno degli episodi legati all'esperienza di Alemão in Serie A. "Fecero vincere lo scudetto al Napoli", ha obiettato di recente Marco van Basten che faceva parte di quel Milan in lotta con i partenopei per il titolo. La sequenza videoclip torna indietro nel tempo all'aprile del '90 e alla gara giocata dai campani a Bergamo contro l'Atalanta. Il brasiliano fu tra i protagonisti, ma questa volta per una prodezza tecnica, anche nell'edizione della Coppa Uefa del 1989: sua la rete che aprì le marcature nel 3-3 contro lo Stoccarda in Germania. Con la maglia della Seleçao Ricardo Rogério de Brito (è il nome di battesimo di Alemão, soprannominato ‘tedesco' per i suoi tratti somatici) ha messo in bacheca una Coppa America del 1989 e partecipò a due edizioni consecutive dei Mondiali (1986 e 1990).

I numeri drammatici della pandemia in Brasile

La pandemia che ha investito il Paese sudamericano è stata devastante per gli effetti sulla salute, come testimoniato anche dalle cifre che fanno della nazione guidata da Bolsonaro quella con il maggiore numero di casi al mondo dopo l'America e l'India. Nelle ultime ore sono saliti a circa 90 mila le persone contagiate dal coronavirus, oltre 2 mila i decessi che portano la quota complessiva dei morti a 484.235.