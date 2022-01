Ahmet Calik è morto a 27 anni in un incidente stradale: mondo del calcio sotto shock Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica morte di Ahmet Calik. Il difensore del Konyaspor aveva 27 anni e ha perso la vita in un bruttissimo incidente stradale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica morte di Ahmet Calik. Il difensore del Konyaspor aveva 27 anni e ha perso la vita in un bruttissimo incidente stradale. Le prima immagini che arrivano dalla Turchia mostrano il corpo del giocatore, coperto da un lenzuolo bianco, distante almeno una trentina di metri dall'autovettura che è caduta in una scarpata dopo aver sfondato il guardral della strada Ankara-Nigde a Golbas Hacilar. L'automobile del calciatore è andata completamente distrutta accartocciata su se stessa con il parabrezza completamente sfondato. Calik è uscito di strada con la sua auto per ragioni ancora sconosciute e la vettura si è ribaltata più volte. Al momento dell'impatto il giocatore era solo nella sua automobile.

Un impatto violento che non ha lasciato scampo al giocatore che in Turchia aveva una certa notorietà. Il tutto è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare la morte di Calik. Nel frattempo sull'incidente è stata avvita un'indagine. Difensore centrale, aveva totalizzato già 18 presenze stagionali nella Super League turca con la maglia del Konyaspor, squadra che l'aveva acquistato lo scorso ottobre 2020 dal Galatasaray. Calik ha anche totalizzato 8 presenze con la Turchia dopo aver preso parte a tutte le categorie giovanili della nazionale turca.

Messaggi di cordoglio e vicinanza stanno arrivando da ogni parte del mondo. Scioccato dalla notizia della sua morte ovviamente anche il Konyaspor. Il suo club d'appartenenza ha pubblicato un messaggio su Twitter: "Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro calciatore Ahmet Çalık, che ha conquistato l'amore dei nostri nostri tifosi dal primo giorno in cui è venuto al nostro Konyaspor. Condoglianze a tutti noi, in particolare alla famiglia del nostro calciatore Ahmet Çalık".