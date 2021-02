L'Inter ha in casa il suo ‘nuovo acquisto' a centrocampo in vista della prossima stagione. Si tratta di Lucien Agoumé, centrocampista francese classe 2002 che in questa stagione è stato girato in prestito allo Spezia di Italiano. Il suo arrivo in nerazzurro nell'estate del 2019, era passato un po' in sordina ma il club di Suning ha sempre pensato di aver portato a casa un giocatore dalle indubbie qualità. Acquistato dal Sochaux per circa 4,5 milioni di euro più bonus tra i 6 e i 7 milioni di euro, Agoumé, nella prima stagione con Conte in panchina, è stato impiegato soltanto 3 volte in Serie A per un totale di 65′.

Ecco perché il passaggio allo Spezia in prestito è stata ritenuta un'opportunità importante per il giocatore che in Liguria si sta esprimendo al meglio. Tanto da attirare le attenzioni del Bayern Monaco che sta mettendo a segno una serie di operazioni per la prossima stagione, andando a puntare proprio profili giovani da valorizzare poi nel corso del tempo. In questo momento i nerazzurri fanno muro perché vogliono far ritornare alla base Agoumé al termine del prestito a giugno. È il nome in cima alla lista della società per costruire la nuova Inter del futuro. Posizione in campo? La stessa di Brozovic, quella da mediano basso.

Il ruolo in campo di Agoumé nell'Inter

Il club bavarese, secondo quanto riferiscono i media tedeschi, sta facendo una pressione sull'Inter per cercare di strappare il giocatore ai nerazzurri. In questo momento Agoumé sta giocando nello Spezia trovando anche una discreta continuità in campo con Italiano, nonostante il tecnico dei liguri non abbia utilizzato il giocatore nelle ultime due uscite contro Sassuolo e Milan lasciandolo in panchina per tutta la partita. Il classe 2002 ha già collezionato 9 presenze per un totale di 700′ giocando la bellezza di 7 gare da titolare. Gioca come mediano basso e la personalità non sembra mancargli.

Sta avendo una crescita importante testimoniata anche dallo stesso Marotta che tempo fa escluse la possibilità di poterlo dare a Conte nell'ultimo mercato di gennaio, proprio perché l'Inter vuole osservarlo bene nel ruolo di mediano basso. L'idea è quella di poterlo utilizzare già a partire dalla prossima stagione nel ruolo di vice-Brozovic, ma è chiaro come il giocatore dovrà fare di tutto per guadagnarsi un posto da titolare nell'Inter. Il Bayern Monaco resta alla finestra e dopo aver messo a segno il colpo Upamecano e aver sondato i vari Neuhaus e Camavinga, farà di tutto per regalarsi un altro giovane di prospettiva come Agoumé prospettandogli magari una crescita migliore da quella che potrebbe riservargli l'Inter al suo ritorno dal prestito.