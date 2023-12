Affronteranno il PSG in coppa e impazziscono: esultanza smodata della squadra dopo il sorteggio Il PSG affronterà il Revel in Coppa di Francia. La squadra che gioca nei dilettanti ha assistito al sorteggio dagli spogliatoi e quando è stata pescata la squadra di Mbappé è impazzita di gioia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Esultanza senza freni e una gioia immensa che coinvolto un'intera società. Questa sera si è svolto il sorteggio dei trentaduesimi di Coppa di Francia che prevede anche l'ingresso in questa fase dei club della Ligue 1. Il PSG di Luis Enrique, che domani sarà impegnato a Dortmund per l'ultima e determinante sfida della fase a gironi di Champions, giocherà la sua prima partita della stagione in Coppa sul campo dell'US Revel, un club della Regional 1. Il sorteggio è stato tutto un programma e ricco di emozioni.

Come spesso accade in queste occasioni, le squadre dilettantistiche stazionano davanti alla tv armati di cellulare per cercare di immortalare il momento in cui pescheranno una delle squadre più forti del calcio francese. In questo caso anche il Revel si è prestato a questo rituale e la squadra si è riunita tutti nella pancia del loro impianto sportivo per assistere al sorteggio. Silenzio e tanta speranza prima dell'esplosione quando dall'urna è stato estratto il loro avversario: il PSG.

In quel momento succede di tutto. Urla, spintoni, abbracci, persone sui tavoli a saltare e incredulità generale. Un entusiasmo smodato che ha caratterizzato quel momento. Una piccola realtà che affronterà i campioni del PSG. Mbappé e compagni contro i dilettanti del Revel: un sogno che diventa realtà. Sui social l'entusiasmo della squadra travolge anche altri calciatori come Kurzawa, che ha messo like al video pubblicato dal Revel sul proprio account Instagram. Un momento assolutamente indescrivibile.

“Sogniamo da sabato (dalla qualificazione contro il Blagnac ndr) non svegliateci!" spiega il presidente del Revel subito dopo il sorteggio. Didier Roques non riesce a crederci: "Prendere il PSG, è favoloso. Abbiamo 9.000 abitanti e non immaginavamo un incontro del genere". È la felicità di un'intera società che però ha un problema: "A partire da domani ci metteremo in contatto per capire in quale stadio giocare la partita ma siamo davvero molto felici".