Adebayor annuncia il ritiro dal calcio, si chiude una carriera di 22 anni: “Un viaggio incredibile” Emmanuel Adebayor ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato ponendo fine a una carriera di 22 anni: a dare la notizia è stato lui stesso con un post sul suo profilo di Instagram.

A cura di Vito Lamorte

Emmanuel Adebayor ha annunciato il suo ritiro dal calcio ponendo fine a una carriera di 22 anni. Il 39enne ex attaccante di Arsenal, Manchester City e Real Madrid ha concluso la sua carriera nel club togolese dell'AC Semmasi, con cui giocava dal luglio 2021.

A dare l'annuncio è stato lo stesso calciatore con un video sul suo profilo di Instagram: “Dagli alti ai bassi, la mia carriera di atleta professionista è stata un viaggio incredibile. Grazie ai miei fan per essere stati presenti in ogni fase del percorso. Mi sento così grato per tutto e sono eccitato per quello che verrà."

Adebayor ha iniziato la sua carriera con il Merlan Lome, club togolese; prima di trasferirsi in Europa nel 1999 a 15 anni e iniziare il suo lungo viaggio dalle giovanili del Metz. Dopo il passaggio in prima squadra ecco che lo nota il Monaco, con cui segna 7 gol in 17 partite e contribuisce alla straordinaria cavalcata in Champions League fino alla finale persa col Porto.

Su di lui posano gli occhi diverse squadre della Premier League e il 13 gennaio del 2006 si trasferì all'Arsenal per 4 milioni di sterline. Dopo i Gunners passa al Manchester City e il suo viaggio continua in Spagna: approda in prestito al Real Madrid, dove vincerà il suo unico trofeo (la Copa del Rey).

L'ex centravanti del Togo è tornato in Inghilterra, dove ha vestito le maglie di Tottenham e Crystal Palace, prima di trasferirsi in Turchia: dopo aver vestito le maglie di Istanbul Basaksehir e Kayserispor cambia ancora paese, e vola in Paraguay. In America Latina veste la maglia dell'Olimpia Asuncion, ma disputa solo 8 partite e fa rientro in Togo nel pieno della pandemia COVID-19. Ha concluso la sua carriera in Togo con l' AC Semmasi.

Adebayor ha segnato 207 gol in 593 presenze in carriera, di cui 97 in 242 presenze in Premier League. È anche il capocannoniere di tutti i tempi del Togo con 26 gol in 65 presenze ed è stato premiato ben cinque volte come miglior calciatore dell'anno del suo paese. Nel 2008 ha vinto il premio come calciatore africano dell'anno.