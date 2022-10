Adama Traore improvvisa una gara con due tifosi: lo sfidano nel parcheggio di un supermercato Adama Traore è stato ripreso in un video in cui sfida due giovani tifosi del Wolverhampton nel parcheggio di un supermercato. Gli hanno proposto una gara di velocità.

A cura di Fabrizio Rinelli

Andare al supermercato di sera può riservare sorprese inaspettate. Un po' come accaduto a Darryl Smith, il papà di uno dei due giovani tifosi del Wolverhampton immortalati in un video che è diventato immediatamente virale in rete. Le immagini mostrano, in pochi secondi, l'inizio di una gara improvvisata dai due cugini proprio nel parcheggio del supermarket di Sainsbury. Ma non sono soli. Già, perché i tre incontrano per caso Adama Traore, esterno offensivo del Wolves che di recente ha anche vestito anche la maglia del Barcellona dopo essere cresciuto proprio nel settore giovanile dei catalani.

Una volta rientrato dal prestito a giugno scorso, il giocatore ha fatto ritorno in Inghilterra e ora si ritrova al Wolverhampton in una situazione di classifica di certo non ottimale visto l'attuale ultimo posto al pari di Nottingham Forest e Leeds. Ma questo non ha impedito a Traore di dedicarsi simpaticamente a quei ragazzini che hanno voluto scherzare con lui proponendogli una gara di velocità lì, proprio nel parcheggio. Traore indossava la tuta da passeggio del club inglese e non si è sottratto a questa insolita sfida. Il papà di uno dei due cugini ha ripreso tutto con il suo cellulare e poi ha provato a rincorrere Traore che ovviamente ha finito per vincere la sfida.

Traore è noto per essere uno dei giocatori più veloci in Europa e per questo era tanto l'entusiasmo e la curiosità dei due piccoli tifosi di vederlo all'opera, anche scherzosamente, in un contesto di certo diverso dal rettangolo verde al quale è abituato. La gara parte con Traore che prende subito il largo seguito a fatica da due giovani tifosi che gridavano: "Vai Adama" mentre cercano di recuperare il ritardo. Il padre di uno dei due giovani ha caricato il video su Twitter con la didascalia: "Quando mio figlio e suo cugino sfidano Adama a una gara! Che uomo con i piedi per terra!"

Traore è stato elogiato da molti in rete per essersi preso una pausa nella sua giornata per regalare ad alcuni tifosi un momento che non dimenticheranno mai. Uno degli utenti ha detto: "Questo mi ha fatto sorridere" mentre un altro ha commentato: "Bravo Adam, l'unico momento positivo dell'attuale stagione dei Wolves". Con la squadra in difficoltà in Premier League al 19° posto in classifica, avendo anche licenziato l'allenatore Bruno Lage e con soli cinque gol segnati in tutta la stagione, molti sono stati felici di vedere almeno qualcosa di buono in questa squadra.