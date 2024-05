video suggerito

Adam Ounas è stato messo fuori squadra dal Lille di Fonseca: ora si allena con la Primavera L’avventura di Ounas con il Lille è arrivata al capolinea dopo che Fonseca ha deciso di allontanarlo dalla prima squadra. Da circa un mese non è convocato e si allena con i Primavera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Che fine ha fatto Adam Ounas? Dopo aver lasciato l'Italia la carriera dell'ex giocatore del Napoli non è decollata e adesso dovrà reinventarsi ancora una volta. L'esperienza al Lille terminerà alla fine di questa stagione e non c'è all'orizzonte nessuna possibilità di prolungamento di contratto, soprattutto perché il rapporto con Paulo Fonseca è ai minimi termini: l'allenatore infatti lo ha escluso dalla prima squadra e lo fa allenare da diverso tempo assieme alla Primavera.

Un passo indietro davvero importante per l'algerino che sperava di poter trovare la sua dimensione in Francia, in una squadra che nell'ultimo anno ha fatto davvero bene, ma in cui non è riuscito a lasciare il segno. E adesso è arrivato lo schiaffo più importante, la retrocessione nella squadra dei più giovani che suona come la bocciatura definitiva che lo costringerà a lasciare il club con l'arrivo dell'estate, alla naturale scadenza del suo contratto. In un video infatti si vede Ounas intento a giocare una partitella sul campo di allenamento con i più giovani, per non perdere il ritmo.

L'avventura di Ounas con il Lille è finita

Arrivato in Francia nel 2022, l'esterno lascerà il Lille dopo due stagioni in cui si è visto davvero poco. Questo campionato è stato una grande delusione per lui che sperava nel rilancio: per la prima parte di questa stagione non è stato neanche convocato da Fonseca che ha deciso di fare affidamento su di lui soltanto per pochissime partite, lanciandolo come titolare soltanto in tre occasioni e tenendolo quasi sempre lontano dagli incontri importanti.

In 17 presenze (alcune fatte soltanto di pochi minuti) ha segnato soltanto un gol, al Nantes al suo debutto stagionale. Da quel momento non si è più visto e dal mese di aprile Fonseca ha deciso di lasciarlo sistematicamente fuori dalla lista dei convocati, portandolo fuori dal giro della prima squadra. Per questo motivo l'unica alternativa per Ounas è stata quella di allenarsi insieme ai ragazzi della Primavera per non perdere la forma fisica e farsi trovare pronto per la nuova avventura che lo attende.