Ada Hegerberg mostra i vergognosi insulti per colpa di EA Sports FC 24: nel gioco è buggata Ada Hegerberg ha ricevuto vergognosi insulti sui social per colpa di EA Sports FC 24. Nel gioco un bug non permette il funzionamento completo del suo avatar e alcuni utenti l’hanno presa di mira.

A cura di Fabrizio Rinelli

EA Sports FC 24 è un videogioco di calcio sviluppato da EA Sports che nel mondo sta riscuotendo enorme successo nonostante la separazione da FIFA lo scorso anno dopo una collaborazione trentennale. FIFA 2023 resterà comunque la base ma con una novità importante. La funzione Ultimate Team permetteva infatti di creare la propria squadra perfetta con giocatori di tutto il mondo, comprese le leggende del passato. Ma mancava ancora una categoria per completare il quadro delle funzionalità: le donne, che non sono mai state ammesse in Ultimate Team.

Il calcio femminile fa dunque il suo ingresso nel mondo EA Sports permettendo così ad ogni utente di costruire la propria squadra Master inserendo sia giocatori maschili che femminili oltre alle leggende del passato come ad esempio Pelé. Qualcosa in queste ore però non sta andando per il verso giusto. I giocatori di EA Sports FC 24 che hanno Ada Hegerberg nella modalità Ultimate Team attualmente non possono utilizzarla a causa di un bug insolito. La punta norvegese Hegerberg, in forza alla squadra femminile del Lione, è caratterizzata proprio da questo difetto di sistema che ora i programmatori hanno promesso di sistemare. Tuttavia, i giocatori, hanno iniziato ad insultare la calciatrice in privato sui social attraverso anche messaggi vocali.

Se viene tenuto premuto il grilletto L2 / LT mentre Hegerberg ha il pallone, la calciatrice lo perderà istantaneamente lasciandolo dietro di sé mentre corre via. La Hegerberg è l’unica giocatrice a cui questo problema si applica, e di conseguenza EA l’ha messa da parte fino a quando il problema non potrà essere risolto. La calciatrice dunque non può essere utilizzata dagli utenti che l'hanno inserita nella propria squadra e anche per questo, in modo assolutamente paradossale, qualcuno ha pensato bene di prenderla di mira sui propri account social. Evidentemente la Hegerberg non è neanche a conoscenza di questo bug alla sua carta gioco EA Sports FC 24. Un errore particolarmente notevole perché Hegerberg ha un rating di 89, il che la rende una delle giocatrici più valutate nel gioco, sia maschile che femminile.

Pertanto, tanti utenti del videogioco sono rimasti completamente spiazzati. "Vai a fanc**o tu e tua madre, pu***na del ca**o, fai schifo a FIFA". È uno degli audio vocali inviati alla giocatrice del Lione sul proprio profilo Instagram. Lei stessa ha poi pubblicato tutto rendendo nota una vicenda che sta un po' sfuggendo di mano. "Stiamo andando molto oltre, non è vero?" risponde la Hegerberg a questo audio in un tweet taggando proprio EA Sports. La modifica più significativa quest’anno, ovvero l’inclusione delle donne nella modalità Ultimate Team, permettendo la formazione di squadre miste, in questo momento non sta andando come pensavamo, specie a causa di qualche utente che evidentemente non riesce ancora a guardarlo come un semplice gioco andando oggettivamente oltre.