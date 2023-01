Acerbi invita allo stadio il bambino picchiato a Ventimiglia, un gesto bellissimo: “Ti aspettiamo” Francesco Acerbi ha voluto inviare un video messaggio a Ryan, il bambino di 6 anni di Ventimiglia massacrato dal compagno della nonna il 19 dicembre scorso: “La tua Inter è con te. Quando sarai guarito, conoscerai tutti i giocatori. Forza, San Siro ti aspetta”.

Un terribile fatto di cronaca si è verificato negli ultimi giorni del 2022 e ha sconvolto l'Italia intera. Ryan, un bambino di sei anni di Ventimiglia è stato vittima di violenze per mano del compagno della nonna: una bruttissima vicenda che ha visto la Procura di Imperia aprire un fascicolo aperto per lesioni gravissime e ha iscritto nel registro degli indagati anche la nonna del piccolo e compagna dell'uomo arrestato.

Il piccolo Ryan ha subito danni pesanti su tutto il corpo dall'uomo che si è costituito alla polizie e avrebbe raccontato agli inquirenti di aver picchiato il piccolo in casa perché infastidito dai suoi comportamenti e di averlo poi rincorso nel cortile di via Gallardi, dietro l’abitazione della nonna paterna, dove il bimbo poi sarebbe caduto rimanendo gravemente ferito. Il piccolo è ricoverato, da quel giorno, all'ospedale Gaslini di Genova e le sue condizioni stanno pian piano migliorando.

"Vederlo e ascoltarlo in ospedale mi ha fatto male al cuore": queste le parole della mamma nelle scorse ore.

Ryan è un tifoso dell'Inter aver saputo questa brutta storia il difensore nerazzurro Francesco Acerbi ha voluto inviargli un video messaggio per invitarlo allo stadio e per essergli vicino in questo momento così difficile.

Queste le parole del messaggio del difensore della Nazionale Italiana pubblicato sui social dal padre del piccolo Ryan: "Ciao, ho saputo dell'accaduto, sono veramente di ghiaccio e stupito per quello che è successo. Mi spiace molto, sono cose che non devono capitare. So che sei un grande tifoso dell'Inter. Ti chiediamo di non mollare, di avere grande forza e coraggio e so che ce l'hai davvero. Ti invito allo stadio, ti faccio conoscere tutti i giocatori se vuoi, quindi riprenditi. Ti aspettiamo ti mando un grande abbraccio di cuore, come se fossi mio figlio".

Acerbi ha chiuso il suo messaggio così: "La tua Inter è con te. Quando sarai guarito, conoscerai tutti i giocatori. Forza, San Siro ti aspetta".

Un gesto importante da parte di un calciatore, che appartiene ad una categoria di persone che ha una visibilità enorme e fa piacere uno di questi atleti abbia scelto di sfruttarla per sensibilizzare su una vicenda simile.