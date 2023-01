Acerbi interviene su Okereke lanciato in porta, Mariani sceglie l’ammonizione: protesta la Cremonese Proteste della Cremonese per la manca espulsione di Acerbi per il suo intervento su Okereke: l’arbitro Mariani ha scelto di estrarre il cartellino giallo per il difensore dell’Inter.

A cura di Vito Lamorte

La Cremonese sta mettendo in difficoltà l'Inter nei primi 45′. La squadra di Davide Ballardini si è portata avanti con un golazo di Okereke ma è stata raggiunta dal solito gol di Lautaro Martinez. Tante proteste, però, nei confronti dell'arbitro Mariani per alcune scelte effettuate nella prima frazione di gioco.

Poco prima della mezz'ora la squadra grigiorossa, e tutto il pubblico dello stadio Zini, ha chiesto l'espulsione per Francesco Acerbi per un intervento su David Okereke lanciato verso la porta. Il difensore nerazzurro è scivola e si è perso l'attaccante della Cremo: l'ex difensore della Lazio ha cercato di intervenire in scivolata maniera pulita ma ha preso l'avversario. L'arbitro ha fischiato il fallo ma ha estratto solo il cartellino giallo tra lo stupore generale: probabilmente sulla scelta del direttore di gara ha inciso la posizione di Bastoni, che stava rientrando da sinistra ed era alla stessa altezza del contrasto. La decisione resta dubbia.

Dal paragrafo: Negare la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete (D.O.G.S.O.) della Regola 12.

Quindi, a “salvare” il giocatore di Inzaghi, è stata proprio la posizione compagno che avrebbe potuto teoricamente, e grazie anche alla distanza dalla porta, andare in contrasto.

Pochi minuti dopo ha rischia anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è entrato in scivolata in ritardo su Valeri, che stava partendo in contropiede: Mariani ha fischiato e lo ha sanzionato con l'ammonizione, suscitando la rabbia del numero 20 nerazzurro. L'ex calciatore del Milan ha lanciato il pallone stizzito nella sua direzione, rischiando il secondo cartellino giallo.

Troppo nervosismo in casa Inter, così come accaduto nella gara persa contro l'Empoli.

Nella ripresa sono i nerazzurri a protestare per un intervento di Vlad Chiriches su Edin Dzeko in area di rigore: il numero 9 dell'Inter ha spostato il pallone e su di lui è arrivato l'intervento del difensore della Cremonese ma per Mariani l'entità del contrasto non era tale da poter fischiare un calcio di rigore per i nerazzurri.