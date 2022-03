Abraham, il nuovo Re di Roma: tutti i record del bomber inglese da Batistuta a Lewandowski Con la doppietta nel derby alla Lazio, Tammy Abraham si è consacrato in giallorosso. Dove, alla prima stagione assoluta, sta già bruciando record su record.

A cura di Alessio Pediglieri

Tammy Abraham gol, l'urlo dei tifosi della Roma si è ripetuto pesantemente anche nel derby stravinto sulla Lazio 3-0 grazie – soprattutto – alla doppietta dell'inglese che oramai è diventato autentico beniamino del popolo giallorosso. Una prima stagione da brividi e che può solamente migliorare ancora, viste le tante partite da disputare sia in campionato sia in Conference League. La punta inglese, partita in sordina a inizio avventura, si è preso sulle spalle la squadra e ha iniziato a segnare con ritmo e costanza, diventando sempre più determinante per le sorti del club di Mourinho.

A proposito del tecnico portoghese, già in tempi non sospetti quando Abraham faticava ad ambientarsi in Capitale, a prendere confidenza con i nuovi compagni, con la piazza decisamente calda e sanguigna ben più di Londra e con il calcio italiano in generale, aveva sempre sottolineato la scelta corretta fatta in estate nel cambio di bomber tra il giovane inglese e il veterano Dzeko. Oggi, a distanza di qualche mese e di tanti gol, lo Special One può serenamente godersi l'ex Chelsea che sta spopolando in avanti, coinvolgendo i tifosi giallorossi, non solo per essersi preso la scena nell'ultimo derby.

I numeri di Abraham sono impressionanti alla sua esperienza numero uno con la maglia della Roma: in poche settimane ha già messo alle spalle colossi del vanto giallorosso che portano gli altisonanti nomi di Gabriel Batitusta e Vincenzo Montella, due attaccanti che hanno scritto pagine di storia capitolina. Questo è il primo dato che ne determina la grandezza: Abraham ha segnato fin qui 23 reti, superando i due attaccanti del passato romanista. Infatti sia l’Aereoplanino che il Re Leone argentino, alla loro prima stagione in giallorosso – rispettivamente stagione 1999/2000 e 2000/2001 – avevano messo a segno 21 gol.

Batistuta e Montella in giallorosso, era la stagione 2000/2001

Secondo dato da primato: in Serie A dal 2022 nessun altro giocatore ha segnato quanto l'inglese della Roma, a segno 9 volte e a livello europeo c'è solamente un altro giocatore che ha fatto meglio tra i primi cinque campionati continentali, il solito Robert Lewandowski. Il vice Pallone d'Oro polacco ha segnato 12 gol in totale con la maglia del Bayern Monaco, tutti gli altri sono dietro ad Abraham. Che si è tolto anche un altro sfizio con la doppietta nel derby, confermandosi anche bomber delle grandi partite: per ben nove volte ha segnato la rete che ha sbloccato la partita e ha punito tutte le big del campionato tranne Inter e Napoli, che però deve ancora affrontare al ritorno con la Roma.

Terzo dato, il record stabilito contro la Lazio che lo ha proiettato direttamente nel Gotha dei derby della Capitale: la prima rete del match dopo soli 57 secondi e la doppietta a referto dopo 22 minuti di gioco hanno reso l'inglese ulteriormente parte della storia romanista che resterà ben al di là della semplice vittoria della sfida contro la Lazio di Sarri. Dunque, tanti elementi sul fuoco, carne da ardere nella maniera migliore da parte di un sapiente Mourinho che ha tra le mani un 24enne in enorme ascesa in grado di aver già superato il numero di gol segnato l'anno scorso con il Chelsea (21) e che – a proposito di record – ha nel mirino quello assoluto con la maglia dell'Aston Villa, 25.