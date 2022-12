A quale calciatore è ispirato Christian Ferro, protagonista de Il Campione: la vera storia del film Attorno a Christian Ferro ruotano le vicende del film ‘Il Campione’, interpretato da Andrea Carpenzano. Il regista D’Agostini aveva svelato a quali calciatori si è ispirato per tratteggiare quel personaggio.

A cura di Alessio Morra

Tante pellicole cinematografiche hanno avuto come soggetto il calcio, si ricordano diversi film leggendari. E anche il cinema italiano ha spesso puntato sul mondo del pallone. Nel 2019 è uscito un film con Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi dal titolo ‘Il Campione‘: un film che narra le vicende di un giovane calciatore, di grande talento, che a causa di una vita privata piuttosto tribolata non riesce a essere molto continuo. Una pellicola che ha ottenuto un discreto successo e che è valso anche candidature e premi importanti per attori e regista.

Il Campione è un film del 2019 che racconta la storia di Christian Ferro, un calciatore della Roma. Un baby fenomeno che però si fa notare, oltre che per le giocate, anche per una serie di bravate extra campo. Il protagonista del film è Andrea Carpenzano, che ha mostrato un vero talento calcistico in una serie di scene in cui lo si vede dribblare e fare gol. Ferro è sotto i riflettori, pure per eventi negativi – come quello di un furto a un supermercato. Per cercare di aiutarlo il presidente del club (Tito, interpretato dal bravo Massimo Popolizio) gli affianca un tutor (Valerio) che cerca di portarlo al diploma. Il calciatore inizia a studiare con il suo precettore (Stefano Accorsi nel film) e inizia un nuovo percorso, o quantomeno ci prova, tra alti e bassi, in campo e nella vita privata, in cui compare poi pure Alessia (Ludovica Martino), un personaggio positivo che ha un rapporto diretto e semplice con il ‘Campione'.

Andrea Carpenzano è il protagonista de ’Il Campione’, con lui c’è Stefano Accorsi.

Il film, che ha una durata di 105 minuti, prima di uscire nelle sale era stato visto in anteprima da Totti che ne aveva apprezzato il realismo, il regista D'Agostini parlando del giudizio dell'ex 10 della Roma disse: "Ha visto il film in anteprima e alla fine del film, dopo alcuni secondi che per noi sono stati di terrificante silenzio, ci ha detto ‘È proprio così che funziona'".

Leggi anche La storia del pararigori Szczęsny, il campione che ha fatto sognare la sua nazione a suon di parate

Nella pellicola diretta da D'Agostini e prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, compare il vero logo della Roma, che ha permesso di girare tante scene a Trigoria, sia negli spogliatoi che nei luoghi privati del club, docce incluse. Rovere dichiarò che l'aver avuto l'appoggio dei giallorossi aveva avuto un effetto trainante: "Con la Roma ha portato dentro la Lazio, la Fiorentina e Sassuolo, Chievo, Pisa: i giocatori del Pisa hanno interpretato nelle scene sul campo quelli della Roma".

Andrea Carpenzano interpreta Christian Ferro, che è un calciatore della Roma.

Ma la storia di Christian Ferro a chi è ispirata? Leonardo D'Agostini, quando il suo film venne presentato, disse che la scintilla è partita da un episodio in particolare, datato 2013 e che ebbe come protagonista Mario Balotelli: "Il primo spunto della storia viene da un fatto di cronaca del 2013, quando Balotelli gioca nel Milan e diventa qualcosa di molto simile al nostro Christian all'inizio del film. E allora la squadra studia una strategia per rimetterlo in riga e gli affianca un tutor, che però è più una guardia del corpo. Da qui abbiamo iniziato a lavorare a quella che è diventata una storia di amicizia, d'incontro tra due personaggi agli antipodi, questo calciatore a inizio carriera ma già ricco e famoso e il prof con l'ingrato destino di dargli ripetizioni".

Il personaggio principale del film è ispirato anche a Mario Balotelli.

Quindi Balotelli è una delle fonti d'ispirazione per il personaggio centrale di questo film, ma non solo. Perché sono diversi i calciatori che sono stati studiati dal regista D'Agostini e dagli sceneggiatori: "Per tratteggiare il personaggio e la parabola di Cristian Ferro è stato fatto un grosso lavoro di documentazione sulle biografie dei calciatori, da George Best fino a ribelli più contemporanei come Cassano, Balotelli e Ibrahimovic, scoprendo che ci sono spesso molti tratti in comune".