A Neymar non piace il tattoo di Richarlison: è disposto a pagare pur di farsi rimuovere Al rientro dai Mondiali in Qatar ha fatto molto discutere l’enorme tatuaggio che Richarlison si è fatto incidere sulla schiena. Con Neymar che ha prima bloccato il compagno sui social e poi gli ha offerto soldi per farsi togliere.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Brasile ha dovuto salutare prematuramente il Mondiale in Qatar dove era tra i principali favoriti, insieme alla Francia. La nazionale di Deschamps ha mantenuto le attese, quella di Tite ha dovuto invece abdicare davanti alla Croazia ai quarti di finale. Un'eliminazione cocente, vissuta come un vero e proprio fallimento ma che per alcuni non ha cancellato l'ebrezza del sogno di aver partecipato al più grande evento calcistico. Come Richarlison autore di prestazioni personali di assoluto livello coronate da 3 gol complessivi.

L'attaccante verdeoro si è messo in evidenza al debutto contro la Serbia, siglando una doppietta d'autore, poi si è ripetuto nel 4-1 rifilato alla Corea del Sud segnando un altro gol. Ma durante gli oltre 80 minuti in cui è rimasto in campo contro la Croazia si è inceppato non riuscendo a contribuire al cammino iridato della Seleçao, fermata clamorosamente ai rigori da Modric e compagni. Una delusione che però, sembra essere stata superata velocemente visto che qualche giorno dopo il rientro in Brasile, il nome di Richarlison è tornato prepotentemente alla ribalta.

Ha fatto notizia infatti, l'infortunio subito contro la Croazia, per il quale dovrà affrontare fino a sei settimane di stop per un problema accusato al tendine del ginocchio, dopo essersi infortunato nel riscaldamento prima dei quarti di finale. Richarlison ha voluto comunque non mancare, ed è sceso in campo giocando per 84 minuti prima di essere sostituito da Pedro. Un atto di coraggio e di dedizione alla causa per il quale è stato applaudito in patria.

Un po' meno per il suo enorme tattoo che ha deciso di farsi incidere sulla schiena proprio in ricordo dei Mondiali in Qatar. Un ideale "Monte Rushmore" in cui campeggiano tre volti: quello di Ronaldo, Richarlison e Neymar, ovvero inserendosi prepotentemente tra due miti assoluti del calcio brasiliano. Il tutto coronato dalla bandiera nazionale sullo sfondo e una frase che richiama un'altra stella assoluta, Pelè: "Hai fatto sorridere il Brasile", il messaggio che O'Rei gli aveva scritto proprio in occasione di uno dei suoi gol mondiali.

Un tattoo di dubbia qualità, certamente di indubbio significato di una fortissima simbologia che ha subito fatto discutere in Brasile per un Richarlison che si è paragonato senza alcuna remora alla leggenda di Ronaldo e al suo compagno di squadra Neymar, altro indiscusso fuoriclasse verdeoro. Ma lo stesso tatuaggio non sembra aver ottenuto un grande successo per tutti, soprattutto per chi si è ritrovato, suo malgrado, ritratto sulle spalle di Richarlison. Così è rimbalzata la notizia che Neymar avrebbe addirittura offerto al suo connazionale ben 30 mila euro pur di farsi rimuovere.

Secondo quanto riferito, la stella del Paris Saint-Germain avrebbe anche bloccato Richarlison scherzosamente sui social, dopo che la coppia ha stretto un fortissimo legame di amicizia durante il periodo in Qatar. Ovviamente una divertente provocazione che però è diventata subito virale, riaprendo la discussione soprattutto in Patria, sulla scelta azzardata da Richarlison, il cui tattoo è stato oggetto di meme e di ironie via social.