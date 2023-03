A Leao bastano 15 minuti per mostrare tutto il repertorio: assist, rigore sbagliato e gol del 6-0 Leao è entrato al posto di Bernardo Silva al 75′ e in 15 minuti ha mostrato tutto il repertorio contro il Lussemburgo: assist, rigore sbagliato e gran goal per il 6-0 finale.

Rafael Leao sta vivendo un momento non proprio felice al Milan e lo stesso sta accadendo anche con la nazionale portoghese. Il forte esterno offensivo del club rossonero nella gara del Portogallo contro il Lussemburgo è stato protagonista assoluto degli ultimi 15 minuti.

Il calciatore classe 1999 mette in mostra tutto il repertorio in meno di un quarto d'ora e conferma il suo momento altalenante, sia a livello tecnico che mentale.

Roberto Martinez, neo CT della selezione lusitana, lo ha fatto partire dalla panchina ma al 75′ lo ha mandato in campo al posto di Bernando Silva: Leao dopo nemmeno due minuti ha servito a Otavio l'assist del momentaneo 5-0 con una palombella dalla sinistra che ha permesso lo stacco di testa da centro area al compagno.

Il buon approccio, però, viene subito vanificato da un un calcio di rigore al minuto 85: Leao si è fatto ipnotizzare, dall'estremo difensore del Lussemburgo, Moris, non riuscendo a trasformare dagli undici metri.

Il numero 17, però, dopo tre minuti è riuscito a rifarsi con gli interessi grazie ad un’azione solitaria e riesce a segnare con un tiro di destro la rete che ha fissato il punteggio finale sul 6-0. Un gol alla Leao: partenza dalla fascia sinistra, accentramento e dopo un paio di dribbling ecco il destro a incrociare sul quale Moris stavolta non può nulla.

Un quarto d'ora che ha visto Leao mettere in mostra tutto il suo repertorio tra qualità, velocità e capacità di inventare. Il rigore sbagliato è una macchia sulla prestazione ma il classe 1999 non è un tiratore abituale né al Milan né tantomeno in nazionale.

