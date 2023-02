Una cheerleader affronta un giocatore in campo, le telecamere staccano: “Sicurezza! Sicurezza!” Momenti concitati durante un match di basket NCAA negli Stati Uniti: le telecamere staccano, si sentono urla chiamare la sicurezza.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene mai viste lo scorso fine settimana, durante una partita di basket NCAA tra le università di Mississippi Valley State e Alabama A&M. È stato un'incontro tiratissimo, con le due squadre a contendersi la vittoria punto a punto negli ultimi minuti. La gara tuttavia si è guadagnata abbondante spazio negli Stati Uniti non già per le gesta dei giocatori, ma per quanto accaduto in campo che nulla aveva a che fare col gioco.

Mississippi Valley State aveva appena messo a segno due tiri liberi per portare il punteggio in parità sul 63-63 a poco più di tre minuti dalla fine della partita, quando Junior Dailin Smith ha rimesso il pallone in gioco da fondo campo per la squadra ospite. Tuttavia nel farlo si è avvicinato troppo ad una cheerleader che in quel momento era girata di spalle e stava provando ad eseguire un'acrobazia. La ragazza ha effettuato un salto e la sua gamba sinistra è entrata in contatto col giocatore di Alabama A&M posto dietro di lei, che neanche la stava guardando ed era concentrato sul gioco. La cheerleader si è girata di scatto e ha ritenuto, pur non avendo visto nulla, di essere stata molestata e non se n'è dimenticata.

Così quando all'azione successiva nella medesima parte del campo il gioco è stato interrotto da un fischio dell'arbitro, la ragazza ha abbandonato la sua posizione dietro il canestro ed è entrata in campo, andando verso un ignaro Smith che non aveva la più pallida idea di cosa volesse. La cheerleader ha affrontato il giocatore, gli ha toccato la spalla per attirare la sua attenzione e poi gli ha detto qualcosa, ma da lì non si sa cosa sia accaduto precisamente, visto che le telecamere hanno staccato.

Quello che è certo è che la situazione è degenerata in maniera davvero imprevedibile. Si sono sentite alzarsi urla, in particolare da parte di una donna che chiedeva l'intervento urgente delle guardie presenti nel palazzetto: "Sicurezza! Sicurezza!". Anche i telecronisti sono rimasti spiazzati, anticipando cosa sarebbe accaduto di lì a poco: "Metteranno fuori gioco una delle cheerleader. Si sta facendo davvero caldo qui".

Quando le immagini sono tornate a inquadrare il campo, si è visto il personale della sicurezza andare verso la zona dietro il canestro dove nel frattempo era rientrata la ragazza. Uno degli addetti le ha messo il braccio intorno alla spalla e le ha detto che era stata espulsa, dopodiché la cheerleader si è girata verso la panchina per afferrare la propria giacca ed essere condotta fuori dall'arena. Una vicenda surreale, che ha fatto da antipasto al finale al cardiopalmo dell'incontro: Alabama A&M ha prevalso col punteggio di 70-68, infilando il tiro della vittoria proprio sulla sirena.