Un allenatore di basket fa lo sgambetto a un giocatore, il club dimostra con un video che è un tic Vicenda surreale nel basket spagnolo: ad un allenatore viene ritirata la licenza dalla Federazione a causa di un chiaro sgambetto fatto in partita ad un giocatore della squadra avversaria, ma il suo club dimostra con una relazione neurologica e un video che il grave gesto sarebbe in realtà frutto di un “tic motorio complesso abituale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Una vicenda abbastanza grave di comportamento antisportivo ha assunto contorni surreali nei giorni successivi, a causa della giustificazione addotta dal club cui appartiene il tesserato: il gesto incriminato sarebbe un tic, ovvero un movimento compiuto in maniera ripetitiva e continua, fatto senza alcuno scopo ma soprattutto senza averne il controllo. Durissimo era stato il pugno della Federazione Spagnola di Pallacanestro, che qualche giorno fa aveva ritirato la licenza a Rafa Sanz, allenatore del Lobe Huesca La Magia, squadra che milita nella Segunda FEB, ovvero la terza divisione di basket iberica. Il tecnico era stato coinvolto in un'azione controversa il 9 novembre scorso, quando da bordo campo aveva fatto lo sgambetto a un giocatore del Teknei Bizkaia Zornotza nella partita tra le due squadre.

Lo sgambetto di Rafa Sanz ad un giocatore avversario: il video è chiaro, il tecnico stangato

Il fattaccio era accaduto a meno di quattro minuti dalla fine del match, col punteggio sul 70 pari: le immagini mostrano Sanz – piazzato sulla linea laterale – allungare la gamba e far inciampare Kyle Robert Cardaci, un giocatore dello Zornotza che stava correndo per andare a rimbalzo sotto canestro. Il gesto è passato inosservato agli arbitri della partita, ma un altro giocatore della squadra basca, Alex Mazaira, ha condiviso il video sui social: "Con questo post non cerco giustizia o consolazione, semplicemente che questo tipo di azioni non restino impunite in futuro. Questo macchia la nostra professione". Il video appare impietoso nei confronti del tecnico e non sembra lasciare dubbi sulla volontarietà – e gravità – del suo comportamento.

Il club dimostra con un video che lo sgambetto è frutto di un tic: lo ha fatto 29 volte in passato

Ma il Lobe Huesca non ha accettato quello che considera essere un linciaggio pubblico del proprio allenatore e ha chiesto una misura cautelare affinché il 48enne Sanz possa sedersi in panchina, opponendo al provvedimento contro di lui un sorprendente filmato che dimostrerebbe che quel gesto sarebbe frutto di un tic e dunque involontario, più precisamente conseguenza di un "tic motorio complesso abituale".

Il club spagnolo ha preparato una relazione neurologica sull'allenatore per argomentare il tutto dal punto di vista scientifico, ma il punto forte a sua discolpa è indubbiamente il video in cui si possono vedere ben 29 azioni delle passate stagioni in cui Sanz effettivamente alza la gamba in diverse partite. Mai, però, esattamente quando gli passa davanti un avversario…