Simone Fontecchio brilla nella notte in NBA! 13 punti in 15 minuti con gli Utah Jazz Simone Fontecchio in campo per 60 secondi nella prima settimana con gli Utah Jazz, ripaga al meglio la fiducia che nella notte gli dá coach Hardy e gioca un grande ultimo quarto.

A cura di Luca Mazzella

Abbiamo atteso con ansia quel giorno, assistendo con disappunto ai pochi secondi ricevuti nelle prime gare ma fiduciosi che prima o poi le cose sarebbero cambiate e così è stato. Nella partita giocata questa notte contro gli Houston Rockets, I Jazz hanno finalmente dato fiducia a Simone Fontecchio e l’ala azzurra lui ha risposto alla grande.

Fontecchio ha giocato in totale 15 minuti del secondo tempo, segnando 13 punti e mettendo 3 triple nell’arco dei primi 8 minuti in campo, per chiudere con un 5/9 complessivo. Anche 3 rimbalzi e la schiacciata finale nella sua prima vera partita in NBA. Per la cronaca, Utah ha poi perso la partita contro i Rockets per 114-108, nella prima sconfitta dopo la sorprendente partenza per 3-0, ma in una squadra in totale rebuilding e con la chiara intenzione di puntare al draft 2023 e mettere le mani sul francese Victor Wembanyama le sconfitte non saranno un dramma.

Fontecchio ha giocato un ottimo secondo tempo, partendo con un fallo e una palla persa nei prossimi secondi giocati nel terzo quarto, per poi esplodere e segnare tutti i suoi punti nell’ultimo periodo, facendo finalmente prendere confidenza ai telecronisti col suo nome. Tra i tanti commenti dei tifosi americani incuriositi sui social, c’è chi ha evidenziato il suo atletismo, chi la sua difesa fisica e chi è rimasto favorevolmente impressionato dal suo rilascio, chiedendosi anche perché Utah avesse atteso una settimana prima di dargli una vera opportunità.

Le sue parole a fine partita: “Devo ancora lavorare tanto” A fine partita, Simone (che ha ricevuto i complimenti del compagno di squadra Jordan Clarkson per aver giocato duro, aperto il campo e segnato canestri importanti), ha commentato così il suo exploit: “Mi ha fatto bene giocare minuti vera stasera e ho provato ad aiutare la squadra. Coach Hardy non mi aveva lasciato intendere che avrei giocato così tanto. Pensavo che la rotazione potesse essere più lunga visto che siamo nella seconda notte di un back to back ma non mi aspettavo tutti questi minuti. Ho tanto m su cui lavorare: è vero che ho giocato 15 minuti ma ho anche finito con 4 falli”.