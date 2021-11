Sebastiano Bianchi torna in campo, il Legnano annuncia il suo rientro Il comunicato ufficiale del Legnano Basket Knights è una buona notizia: “Sebastiano Bianchi sarà reintegrato in squadra per continuare regolarmente la stagione”.

Sebastiano Bianchi tornerà a giocare con i "Cavalieri" di Legnano. Il dialogo con il general manager, Maurizio Basilico, al quale era presente anche la famiglia, ha sciolto le ultime riserve e dato la bella notizia: il giocatore, 29 anni, che nei giorni scorsi aveva fatto perdere le sue tracce facendo temere il peggio, torna piano piano alla normalità. Dal prossimo 16 novembre sarà di nuovo parte del gruppo che è rimasto in ansia, sotto shock quando è iniziato il battage mediatico intorno alla sua scomparsa. Quando il ritrovamento dell'auto e il particolare del cellulare resettato ronzavano in testa assieme ai cattivi pensieri.

La comunicazione ufficiale è stata data dalla società lombarda in una nota: "Il Legnano Basket Knights, a seguito dell'incontro del GM Maurizio Basilico con Sebastiano Bianchi e la famiglia, comunica che il numero 9 dei Knights sarà reintegrato in squadra a partire da martedì 16/11 per continuare regolarmente la stagione con la 3G Electronics".

Dal dramma alla gioia nel giro di pochi giorni. Domenica non era rientrato a casa a Verbania. Le ricerche erano scattate dopo l'allarme lanciato dalle persone care, il ritrovamento della sua vettura nei pressi del Lago Maggiore e il telefono "muto" avevano alimentato brutte sensazioni. Il lieto fine c'è stato giovedì mattina quando è arrivata la news che tutti attendevano. Sebastiano stava bene, si era allontanato per rifugiarsi a casa di un'amica a Milano, dove ha trascorso qualche giorno. Lui stesso ha raccontato che ne aveva bisogno, sentiva la necessità di prendere una pausa di riflessione da tutto e da tutti. Doveva, voleva staccare. E lo ha fatto.

Si temeva il peggio e lo temeva anche il fratello di Sebastiano Bianchi, che aveva pubblicato un appello nel quale chiedeva a chiunque lo avesse incontrato il giocatore prima della scomparsa di manifestarsi per raccontare ogni cosa potesse essere utile per ritrovare il giocatore. La decisione di tornare a casa, di farsi vivo, il giovane l'ha presa su insistenza della stessa amica che lo aveva accolto, soprattutto dopo i messaggi e i servizi apparsi durante la trasmissione Chi l'ha Visto.