Scottie Pippen è in bolletta, l’ex stella della NBA e dei Bulls si offre “in affitto” L’ex giocatore dei Bulls oggi ha 57 anni e, dopo aver dissipato capitali in investimenti sbagliate e spese fuori controllo, adesso ha deciso di ricorrere a un metodo particolare per guadagnare soldi.

Gli strani affari della ex stella della NBA e dei Bulls, Scottie Pippen.

Non è come in Full Monty ma per fare soldi Scottie Pippen è stato costretto a inventare una formula abbastanza curiosa per evitare il tracollo economico. L'ex giocatore dei Bulls oggi ha 57 anni, negli Anni Novanta fu una delle stelle del firmamento di Chicago che brillava accanto alla star più luminosa,h Michael Jordan.

La sua gloria in campo, però, non è stata pari agli ingaggi messi in tasca nel corso della carriera. In 17 stagioni trascorse in NBA avrebbe potuto guadagnare anche di più ma le formule dei contratti sottoscritti e il periodo meno ‘d'oro' rispetto alla galassia attuale di ricavi gli impedirono di ritagliarsi un posto tra i ‘paperoni' dello sport e della palla a spicchi.

Non è stato molto fortunato ma nemmeno abbastanza acuto negli affari per i quali ha mostrato di avere molto meno fiuto della ‘confidenza' che aveva quando maneggiava la palla e la faceva danzare sulle dita a mo' di prestigiatore. Una cattiva gestione dei suoi investimenti lo ha messo in bolletta. Non è proprio sul lastrico – perché beneficia ancora di qualche accordo commerciale di buon livello – ma ha capito che deve darsi da fare per recuperare capitali dopo averne dissipati abbastanza in attività per nulla redditizie, altre mai decollate o addirittura per l'acquisto di un jet privato mal messo.

Pippen accanto all’ex campione di Chicago, Michael Jordan.

Un poco alla volta, briciola dopo briciola, quel tesoretto che aveva accumulato s'è consumato fino a diventare una mollica di pane che puoi tenere nel palmo di una mano. Nel 2021 è stato costretto a svendere la villa che aveva a Chicago: gli era costata 2.23 milioni di dollari, s'è dovuto accontentare di una cifra inferiore (2) dopo aver tentato anche di monetizzarne la proprietà mettendola in affitto. Non è bastato.

Ecco perché Pippen ha deciso di scuotersi e trovare una strategia di guadagno alternativa. Quale? Mettersi in affitto. Come? Sfruttando la sua fama di giocatore, si offre ai clienti che vogliono trascorrere una giornata con lui e fare una full immersion nel basket, tra racconti e retroscena della carriera che lo ha visto anche tra le fila dei Rockets e di Portland, di Torpan Pojat in Finlandia e i Dragons in Svezia.

Lui è lì a disposizione, pronto a rispondere a tutte le domande. Ti porterà a cena, ti farà assaggiare anche un po' del suo whisky, t'inviterà ad andare a canestro con lui e suo figlio Scottie junior (che indossa la maglia dei Lakers) e ti regalerà (con tanto di dedica firmata) anche la sua autobiografia.

La cifra per trascorrere una giornata con Pippen non è proprio alla portata di tutti.

Per fare tutto ciò, però, servono un bel po' di soldi… Insomma, passare un po' di tempo con Scottie Pippen non è affare alla portata di tutti. Anzi, lo è solo di pochi considerato che servono 330 mila dollari (circa 330 mila in euro) per togliersi uno sfizio del genere. Perché proprio quella cifra dispari? Semplice… il 33 è il numero che lo ha accompagnato fino a quando non ha smesso. È una sorta di amuleto.

Non tutta la somma andrà nelle sue tasche. L'iniziativa ha uno sponsor speciale: è la catena americana di grande distribuzione Neiman Marcus. Nell'accordo c'è scritta un'altra cifra: 55 mila dollari andranno a Pippen, la parte restante verrà donata in beneficenza.