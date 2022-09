Scariolo vince sempre: dopo gli Europei con la Spagna conquista la Supercoppa con la Virtus Bologna Sergio Scariolo è uno degli allenatori più vincenti in assoluto dello sport italiano. Il tecnico ha conquistato la Supercoppa Italiana di basket con Bologna che ha battuto Sassari.

A cura di Alessio Morra

Ci sono tanti grandi allenatori che vengono celebrati in ogni angolo del mondo. C'è un coach che sa solo vincere, che lo fa da oltre trent'anni e lo fa dovunque, ma ce n'è solo uno che nell'arco di pochi giorni ha festeggiato due titoli totalmente diversi e cioè gli Europei con la Spagna e la Supercoppa Italiana di basket: il suo nome è Sergio Scariolo, che ha ampliato la sua bacheca.

La carriera di Scariolo è davvero di alto livello. Il tecnico bresciano ha vinto il primo trofeo nella stagione 1989-1990 quando vinse il campionato italiano con Pesaro, aveva 29 anni ed era alla prima esperienza. Strepitoso. Poi ha vinto trofei davvero dappertutto, e l'ultimo lo ha vinto con la nazionale spagnola in questo mese di settembre – ha conquistato gli Europei per la quarta volta.

In questo incredibile settembre l'allenatore ha guidato al successo anche la sua squadra di club: la Virtus Bologna che dopo aver sconfitta l'Olimpia Milano in semifinale dopo i supplementari ha battuto anche la Dinamo Sassari, che a un certo punto sembrava avere quasi il match in pugno.

Leggi anche Clamorosa eliminazione della Slovenia agli Europei di basket! Crollo contro la Polonia

La finale è stata molto bella e ha contrapposto due squadre di alto livello. Sassari, vincitrice di un punto su Derthona, nel secondo tempo fa il break e si porta avanti, ma non riesce a scappare. Bologna è sempre lì, dietro, rischia di essere travolta, ma nel finale cambia marcia, grazie anche a Belinelli che nell'ultimo quarto eroe mette una tripla dietro l'altra. Non è lui il migliore in campo, perché Mvp della finale è l'americano Mickey.

Dopo il sorpasso Bologna mantiene il vantaggio esiguo su Sassari di coach Bucchi, che deve arrendersi dopo una splendida finale. A Brescia, terra natale di Scariolo, il coach vince ancora. Per Bologna è il terzo successo in Supercoppa Italiana della sua storia – curiosamente la Virtus ha vinto la prima e le ultime due edizioni, nel mezzo ha perso undici finali.