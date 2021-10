“Sali su quel fottuto aereo”, LeBron James contro il finale di Squid Game. Il regista: “Fattelo tu” Sembra anche questa una fiction, ed invece è tutto vero: il creatore e regista di Squid Game, celebratissima serie coreana vista da milioni di persone in tutto il mondo, ha risposto in maniera piccata a LeBron James, che aveva criticato il finale dell’ultima puntata. Ma non è finita qui: il campione dei Lakers ha replicato ancora…

A cura di Paolo Fiorenza

LeBron James contro Squid Game: la guerra dei mondi. Realtà appartenenti ad universi paralleli tra loro, ed invece spunta il clamoroso crossover. Quando si pensa a LeBron viene naturale immaginare qualcuno che non ha un attimo di respiro, tra la serratissima stagione NBA, gli allenamenti e i tanti impegni commerciali. Insomma non lo si vede stravaccato sul divano per le ore necessarie a vedersi una serie intera, però probabilmente in aereo o in albergo tra una trasferta e l'altra il tempo c'è. Anche il 36enne campione dei Lakers ha dunque ceduto all'hype di Squid Game, la celebratissima serie coreana vista da milioni di persone in tutto il mondo su Netflix. Ma LeBron non ha gradito il finale dell'ultima puntata, dando il via ad un incredibile botta e risposta col creatore e regista della serie, Hwang Dong-hyuk.

Tutto è cominciato quando dopo essersi alzato dalla classica conferenza post partita, James ha scambiato due parole con l'altra stella gialloviola Anthony Davis: il tema era proprio Squid Game. A LeBron non è piaciuto che il protagonista della serie, Seong Gi-hun, abbia scelto presumibilmente di tornare al crudele gioco (o provare a farlo terminare), invece di imbarcarsi su un volo per vedere sua figlia negli Stati Uniti. "Non mi è piaciuto il finale – ha detto James a Davis – ok, so che ripartiranno con una seconda stagione ma diamine, sali su quel fottuto aereo e vai a trovare tua figlia, fratello. Cosa stai facendo?". Seong era uscito dal gioco – unico sopravvissuto – con 45,6 miliardi di won, quasi 39 milioni di dollari, leggermente meno di quanto guadagna LeBron nella stagione 2021/22.

Ma la vicenda non è finita qui, visto che le parole del cestista sono rapidamente arrivate al regista di Squid Game, che ha risposto in maniera risentita: "LeBron James può dire quello che vuole, lo rispetto. Sono molto felice che abbia visto l'intera serie, ma non cambierei il mio finale. Se ha in mente un finale che lo soddisfa, forse potrebbe fare lui il sequel. Darò un'occhiata e magari gli manderò un messaggio dicendo: ‘Mi è piaciuto tutto, tranne il finale.' Potremmo fare così".

La risposta di Hwang Dong-hyuk è stata accolta in maniera quasi incredula da LeBron, che a sua volta ha risposto via social: "Può mai essere vero?!? Spero di no". Per ora finisce qua, ma non sono escluse ulteriori puntate: assomiglia ad una serie anche questa.