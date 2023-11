Polonara torna ad allenarsi con la Virtus Bologna dopo il tumore al testicolo: “PolonAIR is back” Dopo la chemioterapia e l’intervento chirurgico per la rimozione del tumore Achille Polonara è tornato ad allenarsi insieme ai compagni di squadra: la Virtus Bologna festeggia il suo rientro.

La notizia più bella per la Virtus Bologna è il ritorno di Achille Polonara: i sorrisi, la complicità con i compagni di squadra e soprattutto la determinazione di fare ciò che più gli piace hanno accompagnato il rientro del lungo di Ancona, un momento atteso da tutti gli appassionati di questo sport.

Lo scorso ottobre a Polonara era stata riscontrata una neoplasia testicolare che lo ha costretto a fermarsi per sottoporsi a un ciclo di chemioterapia e a un'operazione per eliminare il tumore. Così il giorno dopo la gara contro Varese il giocatore ha affrontato l'intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Non sono state settimane facili ma dopo quasi due mesi ha avuto il via libera per tornare ad allenarsi.

La Virtus Bologna ha festeggiato il grande momento pubblicando un filmato sui social. "PolonAIR is back", si legge sul canale ufficiale della società che ha svelato il ritorno sui social, per la felicità di tutti i tifosi che si sono già affezionati a lui. Polonara appare carico, pronto per affrontare le nuove sfide che lo attendono: nelle immagini si vede il giocatore intento ad allenarsi con il resto della squadra, tornando in un certo modo alla quotidianità alla quale era abituato.

"I fly" urla poi alla telecamera, un grido di battaglia nell'attesa di rimettere di nuovo piede sul parquet. Il suo rientro è un'ottima notizia per tutta la squadra allenata da Luca Bianchi e anche per la Nazionale che dovrà conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Polonara dovrà attendere ancora un po' prima di scendere regolarmente in campo in una gara ufficiale: prima di essere convocato con la Virtus Bologna serviranno alcune settimane, per riprendere la condizione fisica e completare la riabilitazione dopo l'intervento. Ma il primo passo è stato compiuto e adesso il giocatore può vedere la fine del suo momento difficile.