"Una emergenza sanitaria non esiste [….] il vaccino che sempre più persone stanno inoculandosi distruggendosi da sé". Parole forti, fortissime, quelle che ha scritto sul proprio profilo Facebook Pietro Aradori, giocatore di basket della nazionale italiana e della Fortitudo Bologna. Parole riportate, o meglio riprese, che esprimono dubbi sulla campagna vaccinale. Le polemiche sono montate in modo rapidissimo e Aradori qualche ora dopo sempre dal profilo Instagram ha fatto marcia indietro dicendo che lui non è un negazionista, e ha pure cancellato il post che aveva generato tantissime polemiche. Aradori si è giustificato e ha detto che se avesse la possibilità farebbe il vaccino il prima possibile:

Io non sono un negazionista e farei il vaccino oggi stesso. Il discorso che ho postato verteva su altri punti ma può venire strumentalizzato. Non travisate parole non mie utilizzandole a vostro piacimento. Uso sempre tutte le precauzioni perché è corretto e ci credo. Un abbraccio a tutti.

Il post di Aradori

Dopo quel messaggio ci sono state delle proteste forti, anche da parte di chi ha sofferto a causa del Covid o ha perso dei familiari o degli amici, e c'è stato anche chi ha scritto alla stessa Fortitudo Bologna. Le parole condivise da Aradori erano del blogger Sacchetti, e il cestista sui social aveva scritto: "Ovviamente non sono parole mie, non sarei riuscito a buttar giù così bene il mio pensiero, ma è ciò che penso".

Le polemiche sono sfociate rapidamente e tra l'altro ne é nata anche una tutta interna al mondo del basket perché nei giorni scorsi due cestisti azzurri che giocano in NBA avevano spinto gli italiani a vaccinarsi, lo avevano fatto sia Melli che Gallinari. Pochi giorni fa l’azzurro Nicolò Melli, in forza ai New Orleans Pelicans in Nba, aveva apertamente spinto gli italiani a vaccinarsi e come lui Danilo Gallinari (Atlanta Hawks). Entrambi sono stati vaccinati negli Stati Uniti nei scorsi giorni. "Non sono un negazionista e farei il vaccino oggi stesso. Non travisate parole non mie usandole a vostro piacimento. Uso sempre tutte le precauzioni perché è corretto e ci credo".