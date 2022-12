Partite Nba a Natale 2022, dove vedere Dallas-Lakers oggi in TV e streaming: orario e canale in chiaro A Natale il grande basket NBA sarà trasmesso in Tv e in chiaro anche sul canale Cielo. Alle 20:30 c’è il big match del Christmas Day, Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers. La scorpacciata di pallacanestro andrà in onda anche su Sky, in esclusiva per gli abbonati. Le info sul programma completo e gli orari dei match.

Il Christmas Day della NBA regala un Natale d'eccezione per gli appassionati di basket. Nel pacchetto di gare offerte ce n'è una che rappresenta una sorpresa: è la sfida delle ore 20:30 tra i Dallas Mavericks e i Los Angeles Lakers che sarà trasmessa sul piccolo schermo anche in chiaro (oltre al network satellitare) e senza alcun costo aggiuntivo su Cielo TV. È la prima volta che che la NBA viene trasmessa il giorno di Natale con una partita visibile su un canale pubblico oltre a Sky Sport.

Il 25 dicembre i campioni della palla a spicchi che giocano nella lega americana saranno protagonisti nel calendario speciale di match in programma. Ne sono cinque, divisi in altrettanti slot (gli ultimi due nella notte tra il 25 e il 26, Santo Stefano) e saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport (per abbonati) mentre in streaming andranno in onda su Sky Go, su NOW e sul sito ufficiale della NBA (ma solo per coloro che hanno sottoscritto il League Pass).

Dove vedere in chiaro Dallas-Lakers oggi in TV e streaming: orario e canale

Cielo TV (numero 26 del digitale terrestre) è il canale che alle ore 20:30 trasmetterà in chiaro e in diretta televisiva il big match tra i Dallas Mavericks (nei quali spicca la stella di Luka Dončić) e i Los Angeles Lakers (che hanno in squadra LeBron James, quattro volte MVP del torneo). È un'opportunità in più data agli utenti e agli amanti della pallacanestro di godere del grande spettacolo sportivo della NBA statunitense. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno invece sintonizzarsi sul canale Sky Sport 1 (numero 201).

Christmas Day su Sky, il programma completo delle partite da vedere

Il programma della NBA Christmas Day prevede ben cinque incontri nel palinsesto di Sky Sport trasmessi sul canale 201: il primo e alle 18:00 (ora italiana), al Madison Square Garden vanno in campo New York Knicks e Philadelphia 76ers. Alle 20:30 va in onda Dallas Mavericks–Los Angeles Lakers, a seguire (ore 23:00) ci sarà Boston Celtics –Milwaukee Buck.

Per chi volesse fare le ore piccole e non perdersi nemmeno un match del grande appuntamenti di Natale, nella notte italiana tra il 25 e il 26 saranno trasmesse Golden State Warriors–Memphis Grizzlies (ore 2:00) e Denver Nuggets-Phoenix Suns (ore 4:30). Di seguito tutte le info su orari (in base al fuso orario italiano) e canali che trasmettono i cinque incontri nel palinsesto del 25-26 dicembre.

ore 18:00 – New York Knicks-Philadelphia 76ers: Sky

ore 20:30 – Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: Sky, Cielo TV

ore 23:00 – Boston Celtics-Milwaukee Bucks: Sky

ore 2:00 – Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: Sky

ore 4:30 – Denver Nuggets-Phoenix Suns: Sky