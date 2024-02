Milano-Napoli oggi in TV e streaming, dove vedere la finale di Coppa Italia di basket Oggi domenica 18 febbraio 2024 si gioca la finale di Coppa Italia tra Olimpia Milano e Basket Napoli che ieri sera hanno avuto la meglio rispettivamente su Venezia e Napoli. Palla a due alle 17:45, diretta in chiaro su DMAX. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi domenica 18 febbraio 2024 si gioca la finale di Coppa Italia tra Olimpia Milano e Basket Napoli che ieri sera hanno avuto la meglio rispettivamente su Venezia e Reggio Emilia. L'atto conclusivo del trofeo tricolore può essere seguito su Eurosport, Now, DAZN a pagamento, oppure in chiaro su DMAX.

Milano e Napoli dunque sono rimaste sole tra le migliori otto squadre del girone di andata in campionato che si sono affrontate per il primo trofeo targato 2024. In ordine di testa di serie, erano Venezia, Brescia, Bologna, Milano, Trento, Reggio Emilia, Napoli e Pistoia a giocarsi questa possibilità all'Inalpi Arena di Torino, con l'Olimpia che si vedrà di fronte la vera rivelazione delle Final Eight, Napoli ritornato a giocarsi il trofeo nazionale.

In semifinale, Milano non ha avuto problemi nel risolvere la pratica Venezia, imponendosi 100-77 mentre è stata molto più combattuta l'altra semifinale tra Reggio e Napoli con i partenopei che, dopo un avvio difficoltoso, hanno reso difficile la vita alla Unahotels, trascinando la gara ai supplementari con una tripla di Sokolowski arrivata all'ultimo secondo. Per poi prendersi una vittoria clamorosa per 78-87

Dove vedere Milano-Napoli in diretta TV

La finale di Coppa Italia 2024 di basket tra Miano e Napoli si potrà vedere in diretta TV in chiaro senza costi aggiuntivi su DMAX sul digitale terrestre. A pagamento la partita sarà invece visibile su Eurosport 2.

Milano-Napoli dove vederla in diretta streaming

Milano-Napoli è la finale della Coppa Italia di Basket, con le due squadre che hanno eliminato in semifinale Venezia e Reggio. Per il live streaming la partita sarà visibile sia in chiaro sia a pagamento. Nel primo caso basta collegarsi su dmax.it per non avere costi, nel secondo si può usufruire della app SkyGo, collegarsi su DAZN oppure utilizzare il servizio on demand di NOW.

Coppa Italia 2024, l'orario della finale Milano-Napoli

Milano-Napoli, finale di Coppa Italia di basket si gioca oggi domenica 18 febbraio all'Inalpi Arena di Torino. La gara che consegnerà il titolo 2024 si giocherà a partire dalle 17:45